Звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в облегающем платье в пайетках

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория показала фигуру в облегающем платье. Актриса разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
50-летняя знаменитость снялась в новой рекламной кампании бренда L'Oreal Paris. Актриса позировала перед камерой в нежно-розовом облегающем макси-платье, которое было украшено пайетками. Артистка дополнила наряд босоножками на каблуках, браслетом и длинными серьгами. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и красной помадой.
«Счастливых праздников», — написала Лонгория под фото.
Ранее Ева Лонгория сделала короткую стрижку.