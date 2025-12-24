Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в облегающем платье в пайетках

Актриса Ева Лонгория снялась в облегающем платье в пайетках

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория показала фигуру в облегающем платье. Актриса разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ева Лонгория / фото: соцсети
Ева Лонгория / фото: соцсети

50-летняя знаменитость снялась в новой рекламной кампании бренда L'Oreal Paris. Актриса позировала перед камерой в нежно-розовом облегающем макси-платье, которое было украшено пайетками. Артистка дополнила наряд босоножками на каблуках, браслетом и длинными серьгами. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и красной помадой.

«Счастливых праздников», — написала Лонгория под фото.

Ранее Ева Лонгория сделала короткую стрижку.