Дочь Заворотнюк в облегающем платье снялась через восемь месяцев после родов

Блогер недавно вернулась с мужем и сыном в Дубай. Бизнесвумен объясняла, что изначально переезд в ОАЭ был связан с работой супруга, а не с политическими событиями. По словам Заворотнюк, она не сможет навсегда улететь из России, где живут ее самые близкие и любимые люди, поэтому периодически проводит время в Москве. Модель признавалась, что ее не совсем устраивает быт на два города, но другого выхода нет.