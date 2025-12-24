Дочь Заворотнюк в облегающем платье снялась через восемь месяцев после родов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, модель Анна, опубликовала фото из Дубая. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в облегающем платье из денима. Модель также показала фото сына в коляске на прогулке.
Блогер недавно вернулась с мужем и сыном в Дубай. Бизнесвумен объясняла, что изначально переезд в ОАЭ был связан с работой супруга, а не с политическими событиями. По словам Заворотнюк, она не сможет навсегда улететь из России, где живут ее самые близкие и любимые люди, поэтому периодически проводит время в Москве. Модель признавалась, что ее не совсем устраивает быт на два города, но другого выхода нет.
