Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Заворотнюк в облегающем платье снялась через восемь месяцев после родов

Дочь актрисы Заворотнюк опубликовала фото с сыном из Дубая
Дочь Заворотнюк в облегающем платье снялась через восемь месяцев после родов
Дочь Заворотнюк в облегающем платье снялась через восемь месяцев после родовИсточник: www_gazeta_ru

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, модель Анна, опубликовала фото из Дубая. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость позировала в облегающем платье из денима. Модель также показала фото сына в коляске на прогулке.

Блогер недавно вернулась с мужем и сыном в Дубай. Бизнесвумен объясняла, что изначально переезд в ОАЭ был связан с работой супруга, а не с политическими событиями. По словам Заворотнюк, она не сможет навсегда улететь из России, где живут ее самые близкие и любимые люди, поэтому периодически проводит время в Москве. Модель признавалась, что ее не совсем устраивает быт на два города, но другого выхода нет.

Ранее Анна Заворотнюк снялась в купальнике на отдыхе.