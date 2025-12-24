Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Тора» Крис Хемсворт снялся с отцом и братьями на пляже: «Лучшие мужчины»

Актер Крис Хемсворт опубликовал фото с отцом и братьями
Звезда «Тора» Крис Хемсворт снялся с отцом и братьями на пляже
Звезда «Тора» Крис Хемсворт снялся с отцом и братьями на пляжеИсточник: www_gazeta_ru

Звезда «Тора» Крис Хемсворт снялся с отцом и братьями на пляже. Актер отметил, что отдыхал с родственниками на Фиджи. Он поделился редким семейным фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Подписчики артиста активно прокомментировали его пост: «Вау», «Лучшие мужчины», «Вы все потрясающие», «Обожаю вас всех», «Фантастика», «Какие вы все крутые», «Отличные гены», «Люблю вас. Вам стоит создать семейное реалити-шоу», «Как на подбор», «Шикарные мужчины в вашей семье».

«Тор» родился в Мельбурне. Он стал вторым ребенком в семье. Его братья Люк и Лиам Хемсворты тоже выбрали актерскую профессию.

Крис Хемсворт воспитывает троих детей вместе с коллегой Эльзой Патаки. В 2011 году они впервые стали родителями. У пары появилась дочь, которую они назвали Индия Роуз. В 2013 году стало известно о новой беременности Патаки. Хемсворт публично сообщил, что они ждут рождения близнецов. И в марте 2014 года у них появились мальчики, которым дали имена Тристан и Саша. Супруги недавно перестали скрывать детей и начали выходить с ними в свет.

Ранее Лиам Хемсворт сделал предложение своей возлюбленной.