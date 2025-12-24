Звезда «Тора» Крис Хемсворт снялся с отцом и братьями на пляже: «Лучшие мужчины»

Звезда «Тора» Крис Хемсворт снялся с отцом и братьями на пляже. Актер отметил, что отдыхал с родственниками на Фиджи. Он поделился редким семейным фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Подписчики артиста активно прокомментировали его пост: «Вау», «Лучшие мужчины», «Вы все потрясающие», «Обожаю вас всех», «Фантастика», «Какие вы все крутые», «Отличные гены», «Люблю вас. Вам стоит создать семейное реалити-шоу», «Как на подбор», «Шикарные мужчины в вашей семье».
«Тор» родился в Мельбурне. Он стал вторым ребенком в семье. Его братья Люк и Лиам Хемсворты тоже выбрали актерскую профессию.
Крис Хемсворт воспитывает троих детей вместе с коллегой Эльзой Патаки. В 2011 году они впервые стали родителями. У пары появилась дочь, которую они назвали Индия Роуз. В 2013 году стало известно о новой беременности Патаки. Хемсворт публично сообщил, что они ждут рождения близнецов. И в марте 2014 года у них появились мальчики, которым дали имена Тристан и Саша. Супруги недавно перестали скрывать детей и начали выходить с ними в свет.
Ранее Лиам Хемсворт сделал предложение своей возлюбленной.