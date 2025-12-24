Звезда «Тора» Крис Хемсворт снялся с отцом и братьями на пляже: «Лучшие мужчины»

Крис Хемсворт воспитывает троих детей вместе с коллегой Эльзой Патаки. В 2011 году они впервые стали родителями. У пары появилась дочь, которую они назвали Индия Роуз. В 2013 году стало известно о новой беременности Патаки. Хемсворт публично сообщил, что они ждут рождения близнецов. И в марте 2014 года у них появились мальчики, которым дали имена Тристан и Саша. Супруги недавно перестали скрывать детей и начали выходить с ними в свет.