Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

44-летняя «ангел» Victoria's Secret снялась топлес на пляже

Модель Алессандра Амбросио снялась без лифа от купальника на пляже

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Алессандра Амбросио, снялась топлес на пляже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Алессандра Амбросио / фото: соцсети
Алессандра Амбросио / фото: соцсети

44-летняя модель позировала в стрингах и без лифа от купальника, прикрыв грудь руками. Волосы Амбросио распустили и сделали легкий макияж. В кадре она выходила из моря по песку.

«Ангел» Victoria’s Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.

Ранее Алессандра Амбросио показала фигуру в мини-платье.