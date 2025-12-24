44-летняя «ангел» Victoria's Secret снялась топлес на пляже

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Алессандра Амбросио, снялась топлес на пляже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
44-летняя модель позировала в стрингах и без лифа от купальника, прикрыв грудь руками. Волосы Амбросио распустили и сделали легкий макияж. В кадре она выходила из моря по песку.
«Ангел» Victoria’s Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.
