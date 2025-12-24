Дрю Бэрримор сняла на видео свои морщины: «Старение — это привилегия»

С 2011 по 2016 годы знаменитость состояла в отношениях с арт-консультантом Уиллом Копельманом. Бэрримор публично призналась, что после развода с мужем стала злоупотреблять алкоголем. По словам актрисы, она была в подавленном состоянии и пыталась таким образом «заглушить боль». Позже звезда обратилась за помощью к специалисту, прошла терапию и смогла справиться с зависимостью. Бэрримор подчеркивала, что такой образ жизни, естественно, сказался на ее внешности, но она приняла непростую главу своей жизни.