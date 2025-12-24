Ричмонд
Дрю Бэрримор сняла на видео свои морщины: «Старение — это привилегия»

Актриса Дрю Бэрримор показала свои возрастные изменения на лице
Дрю Бэрримор / фото: соцсети
Дрю Бэрримор / фото: соцсети

Актриса Дрю Бэрримор показала свои возрастные изменения на лице. Звезда сняла себя на камеру в ванной после умывания, позируя без макияжа и фильтров. Артистка опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Старение — это привилегия. Это не повод для страха. И я никогда не буду воспринимать это как должное», — заявила 50-летняя знаменитость.

С 2011 по 2016 годы знаменитость состояла в отношениях с арт-консультантом Уиллом Копельманом. Бэрримор публично призналась, что после развода с мужем стала злоупотреблять алкоголем. По словам актрисы, она была в подавленном состоянии и пыталась таким образом «заглушить боль». Позже звезда обратилась за помощью к специалисту, прошла терапию и смогла справиться с зависимостью. Бэрримор подчеркивала, что такой образ жизни, естественно, сказался на ее внешности, но она приняла непростую главу своей жизни.

От брака с Копельманом у знаменитости есть две дочери. Старшую Олив она родила в 2012 году, а младшую Фрэнки в 2014 году. По словам артистки, ответственность за детей отрезвила ее и помогла взять себя в руки.

Ранее Дрю Бэрримор восхитила фанатов внешностью без макияжа и фильтров.