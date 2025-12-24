Звезда «Очень странных дел» опубликовала фото в микрошортах

Ричмонд
Звезда «Очень странных дел», актриса Милли Бобби Браун снялась в микрошортах. Артистка опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Милли Бобби Браун / фото: соцсети
Милли Бобби Браун / фото: соцсети

21-летняя знаменитость предстала перед камерой в лавандовом пушистом свитере, который сочетала с белыми микрошортами, колготками в тон и меховыми наушниками. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле с тушью, румянами и розовой помадой.

Ранее звезду «Очень странных дел» засняли с мужем на прогулке с дочерью.