Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Ханчалян: Азия и Ближний Восток выходят на позиции ключевых кинорынков

По словам заместителя гендиректора «Газпром-медиа холдинга», Голливуд уже не является единственным центром «киновселенной»
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Азия и страны Ближнего Востока сегодня выходят на позиции ключевых кинорынков, тогда как Голливуд перестает быть единственным центром глобальной киноиндустрии. Таким мнение поделился в интервью ТАСС заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Борис Ханчалян.

«Голливуд сегодня уже не является единственным центром глобальной “киновселенной”. Во многих странах его ценностная модель перестает восприниматься как универсальная. Так, свой уровень показывают страны Азии и Ближнего Востока», — отметил Ханчалян.

По его словам, именно Азия и Ближний Восток демонстрируют наибольший потенциал роста в ближайшие годы. Это связано с масштабом аудитории, активной государственной поддержкой креативных индустрий и запросом на альтернативный западному контент.

«Мы видим колоссальный рост интереса к локальным историям, которые опираются на собственный культурный код, традиции и представления о семье и морали», — подчеркнул он.

По оценке замглавы холдинга, в ближайшие два-три года именно Азия и Ближний Восток будут определять основные тренды в мировой киноиндустрии, а международные альянсы станут ключевым форматом развития отрасли.