В Музее Победы откроют новогоднюю выставку по мотивам фильма «Карнавальная ночь»

Экспозиция воссоздает атмосферу одного из самых известных советских новогодних фильмов и рассказывает о традициях празднования Нового года в СССР. В витринах будет представлено около 40 предметов из фондов музея, включая елочные игрушки 1940−1960-х годов из стекла, ваты и фольги, стеклянные бусы, бумажные флажки, хлопушку, а также мужские и женские аксессуары — пудреницы, броши и флаконы для духов.