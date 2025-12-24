Life.ru стало известно, что российский актер Дмитрий Поднозов проходит курс терапии в крупном федеральном центре Санкт-Петербурга. Об этом изданию рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.
Сообщается, что «территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области держит на контроле оказание медпомощи российскому актеру».
64-летнему Дмитрию Поднозову диагностировали онкологическое заболевание с метастазами в головной мозг. Актер и режиссер Сергей Жигунов, опубликовал пост с просьбой поддержать коллегу. Он сообщил, что «события развиваются очень быстро» и попросил поддержать сбор в пользу заболевшего артиста.
Аглая Тарасова также написала в соцсетях: «Диме нужна наша помощь, друзья».
Дмитрий Поднозов известен по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Литейный», «Охота на дьявола» и фильмах «Кончится лето», «Белый снег», «Пророк. История Александра Пушкина», «Сердце мира».