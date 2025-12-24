64-летнему Дмитрию Поднозову диагностировали онкологическое заболевание с метастазами в головной мозг. Актер и режиссер Сергей Жигунов, опубликовал пост с просьбой поддержать коллегу. Он сообщил, что «события развиваются очень быстро» и попросил поддержать сбор в пользу заболевшего артиста.