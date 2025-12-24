57-летняя звезда «Кинг Конга» показала, как выглядит без макияжа

Актриса запустила собственную линию продуктов для красоты и здоровья, которые помогают бороться с изменениями состояния кожи и организма в период менопаузы. Уоттс признавалась, что однажды ее предупредили о потере востребованности в Голливуде, если она «станет слишком старой». По мнению знаменитости, эйджизм стал глобальной проблемой, которую необходимо решать всеми силами. Звезда убеждена, что женщины не должны бояться возрастных изменений или стыдиться говорить о менопаузе.