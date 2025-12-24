Ричмонд
57-летняя звезда «Кинг Конга» показала, как выглядит без макияжа

Актриса Наоми Уоттс снялась без косметики
57-летняя звезда «Кинг Конга» показала, как выглядит без макияжа
57-летняя звезда «Кинг Конга» показала, как выглядит без макияжаИсточник: www_gazeta_ru

Звезда «Кинг Конга» Наоми Уоттс показала поклонникам, как выглядит без макияжа. 57-летняя актриса приехала к косметологу и сняла себя на фото после процедуры. Она опубликовала селфи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Артистка отмечала, что ощущает себя на 20 лет моложе. По словам знаменитости, она не стесняется своих морщин и принимает их с достоинством.

Актриса запустила собственную линию продуктов для красоты и здоровья, которые помогают бороться с изменениями состояния кожи и организма в период менопаузы. Уоттс признавалась, что однажды ее предупредили о потере востребованности в Голливуде, если она «станет слишком старой». По мнению знаменитости, эйджизм стал глобальной проблемой, которую необходимо решать всеми силами. Звезда убеждена, что женщины не должны бояться возрастных изменений или стыдиться говорить о менопаузе.

Ранее муж и сын поддержали Наоми Уоттс на открытии именной звезды на «Аллее славы».