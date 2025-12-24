Данила Козловский впервые после «отмены» вышел на сцену Малого драматического театра в Санкт-Петербурге. 40-летний актер сыграл в постановке «Вишневый сад» вместе с Елизаветой Боярской.
Ранее актеры вместе были задействованы в нескольких постановках театра. Кроме того, в «Вишневом саду» также приняла участие Ксения Раппопорт, которая в последние годы вместе с Козловским выступала за границей.
Кадрами с премьеры «Вишневого сада» поделилась одна из зрительниц. Она отметила, что билеты на постановку раскупили в течение нескольких дней после старта продаж.
«Апофеозом стала феерия на поклонах: десять минут оглушительных оваций, а потом — слезы счастья и у труппы, и у зрителей. Лев Абрамович светился от счастья — его люди наконец-то были с ним! Все светились от счастья! Возвращение спектакля на сцену МДТ стало возвращением к самим себе — для труппы, для зрителя, для Петербурга. Это было ощущение, что многое наконец-то встало на свои места. Что все вернулись на свои места! Пусть так будет и дальше, и всегда!» — написала зрительница.
Напомним, Данила Козловский столкнулся с «отменой» после начала спецоперации на Украине. Его перестали снимать в российском кино, и он также лишился работы в театре. Артиста критиковали за посещение США, где живет его дочь Ода-Валентина.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что артист переехал в Америку, а в Россию приезжает только на заработки.
Актер опровергал эти новости, заявляя, что у него нет второго гражданства, а позже подал на общественника в суд за клевету. В конце февраля 2025 года Козловский выиграл это дело.
«С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию от этого бреда, потому что: я живу в Москве, я никуда не “убегал”, я дома, я никогда не переставал любить свой дом», — писал актер в личном блоге.
В мае Козловский представил свою постановку Frank. Артист устроил праздник для своих друзей и близких людей. Также впервые после «отмены» актер получил роль в постановке «Чуковский» в Театре Ермоловой и вернулся к съемкам в кино.