«Апофеозом стала феерия на поклонах: десять минут оглушительных оваций, а потом — слезы счастья и у труппы, и у зрителей. Лев Абрамович светился от счастья — его люди наконец-то были с ним! Все светились от счастья! Возвращение спектакля на сцену МДТ стало возвращением к самим себе — для труппы, для зрителя, для Петербурга. Это было ощущение, что многое наконец-то встало на свои места. Что все вернулись на свои места! Пусть так будет и дальше, и всегда!» — написала зрительница.