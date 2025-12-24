Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Данила Козловский впервые после «отмены» вышел с Боярской на театральную сцену

Актеры сыграли в постановке «Вишневый сад» в МДТ
Ксения Раппопорт, Данила Козловский и Елизавета Боярская
Ксения Раппопорт, Данила Козловский и Елизавета БоярскаяИсточник: Legion-Media.ru

Данила Козловский впервые после «отмены» вышел на сцену Малого драматического театра в Санкт-Петербурге. 40-летний актер сыграл в постановке «Вишневый сад» вместе с Елизаветой Боярской.

Ранее актеры вместе были задействованы в нескольких постановках театра. Кроме того, в «Вишневом саду» также приняла участие Ксения Раппопорт, которая в последние годы вместе с Козловским выступала за границей.

Данила Козловский на сцене МДТ, фото: соцсети
Данила Козловский на сцене МДТ, фото: соцсети

Кадрами с премьеры «Вишневого сада» поделилась одна из зрительниц. Она отметила, что билеты на постановку раскупили в течение нескольких дней после старта продаж.

«Апофеозом стала феерия на поклонах: десять минут оглушительных оваций, а потом — слезы счастья и у труппы, и у зрителей. Лев Абрамович светился от счастья — его люди наконец-то были с ним! Все светились от счастья! Возвращение спектакля на сцену МДТ стало возвращением к самим себе — для труппы, для зрителя, для Петербурга. Это было ощущение, что многое наконец-то встало на свои места. Что все вернулись на свои места! Пусть так будет и дальше, и всегда!» — написала зрительница.

Данила Козловский и Елизавета Боярская на сцене МДТ, фото: соцсети
Данила Козловский и Елизавета Боярская на сцене МДТ, фото: соцсети

Напомним, Данила Козловский столкнулся с «отменой» после начала спецоперации на Украине. Его перестали снимать в российском кино, и он также лишился работы в театре. Артиста критиковали за посещение США, где живет его дочь Ода-Валентина.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что артист переехал в Америку, а в Россию приезжает только на заработки.

Актер опровергал эти новости, заявляя, что у него нет второго гражданства, а позже подал на общественника в суд за клевету. В конце февраля 2025 года Козловский выиграл это дело.

Актеры в постановке «Вишневый сад» в МДТ, фото: соцсети
Актеры в постановке «Вишневый сад» в МДТ, фото: соцсети

«С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию от этого бреда, потому что: я живу в Москве, я никуда не “убегал”, я дома, я никогда не переставал любить свой дом», — писал актер в личном блоге.

В мае Козловский представил свою постановку Frank. Артист устроил праздник для своих друзей и близких людей. Также впервые после «отмены» актер получил роль в постановке «Чуковский» в Театре Ермоловой и вернулся к съемкам в кино.