Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зендая спровоцировала слухи о беременности

Актрису Зендаю заподозрили в беременности из-за фото в мешковатой одежде
Зендая спровоцировала слухи о беременности
Зендая спровоцировала слухи о беременностиИсточник: www_gazeta_ru

Голливудскую актрису Зендаю заподозрили в беременности из-за фото в объемной одежде. Снимок был опубликован братом актера Тома Холланда в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

На снимке Зендая и Том Холланд позировали с родителями актера после похода на концерт The Traitors: Live Experience в Лондоне. Некоторые интернет-пользователи заметили, что артистка вышла на публику в мешковатой одежде. Кроме того, фанаты обратили внимание, что звезда якобы прикрывает живот сумкой. В сети также появилось фото, на котором Зендая в объемной одежде стоит с поклонницами.

Знаменитости пока никак не комментировали сплетни.

Ранее Зендаю впервые за долгое время заметили на прогулке с женихом.