Зендая спровоцировала слухи о беременности

На снимке Зендая и Том Холланд позировали с родителями актера после похода на концерт The Traitors: Live Experience в Лондоне. Некоторые интернет-пользователи заметили, что артистка вышла на публику в мешковатой одежде. Кроме того, фанаты обратили внимание, что звезда якобы прикрывает живот сумкой. В сети также появилось фото, на котором Зендая в объемной одежде стоит с поклонницами.