Актриса Корниенко рассказала, как создавали новый образ цифрового Буратино

В столичном кинотеатре «Каро Октябрь» состоялся закрытый показ фильма «Буратино», который снял режиссер Игорь Волошин, вдохновившись сказкой Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». Для широкой аудитории картина станет доступна с 1 января 2026 года.
Проект сразу привлек внимание своим актерским составом: в съемках приняли участие Федор Бондарчук, Александр Петров, Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Виктория Исакова, Светлана Немоляева и другие известные артисты. При этом образ главного героя оказался неожиданным — роль Буратино доверили 15-летней актрисе Виталии Корниенко.
Создатели уточняют, что зрители увидят не саму Корниенко, а цифрового персонажа. Мальчик с длинным носом был создан с использованием компьютерной графики. Актриса участвовала в работе над образом с помощью технологии захвата движения: на ней был специальный костюм с датчиками и шлем с камерой, фиксирующей мимику лица.
Виталия Корниенко в беседе с KP.RU рассказала, что для нее это был первый опыт перевоплощения в мальчика. Она отмечала, что весь процесс включал оцифровку движений и мимики, после чего к ним добавлялись черты, объединяющие ее внешность и характер персонажа. По словам актрисы, за время съемок ей пришлось заметно улучшить физическую форму, так как экипировка весила несколько килограммов.
Также Корниенко делилась, что, пересматривая фильм, вспоминает рабочие моменты со съемочной площадки и легко узнает в цифровом герое собственные особенности, включая мимику и характерные детали внешности.
Ранее Федор Бондарчук объяснил, зачем в «Буратино» использовали motion capture.