Актриса Корниенко рассказала, как создавали новый образ цифрового Буратино

Виталия Корниенко в беседе с KP.RU рассказала, что для нее это был первый опыт перевоплощения в мальчика. Она отмечала, что весь процесс включал оцифровку движений и мимики, после чего к ним добавлялись черты, объединяющие ее внешность и характер персонажа. По словам актрисы, за время съемок ей пришлось заметно улучшить физическую форму, так как экипировка весила несколько килограммов.