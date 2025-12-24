Глава ФПБК Бородин собирается вновь судиться с Данилой Козловским в 2026 году

Виталий Бородин отметил, что планирует вновь встретиться в суде с актером, так как не согласен с вынесенным не в его пользу вердиктом. В октябре опубликованные им материалы были признаны порочащими честь и достоинство Данилы Козловского. Также с него взыскали компенсацию в размере одного рубля.