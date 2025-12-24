Ричмонд
Глава ФПБК Бородин собирается вновь судиться с Данилой Козловским в 2026 году

Данила Козловский
Данила Козловский

Глава ФПБК Виталий Бородин рассказал «Газете.Ru» о продолжении разбирательств с Данилой Козловским в 2026 году. Он заявил, что намерен обжаловать решение Верховного суда.

Виталий Бородин отметил, что планирует вновь встретиться в суде с актером, так как не согласен с вынесенным не в его пользу вердиктом. В октябре опубликованные им материалы были признаны порочащими честь и достоинство Данилы Козловского. Также с него взыскали компенсацию в размере одного рубля.

«Мы обжалуем решение Верховного суда, обратились к новому председателю Верховного суда Игорю Краснову. Мы все инстанции пройдем. Одним словом, будем идти до конца, так как видим нарушения. Нарушено право на защиту», — заявил Бородин.

Конфликт мужчин разгорелся в 2023 году, когда актера обвинили в дискредитации армии. Звезда «Экипажа» обратился в суд, после чего Бородин потребовал провести проверку в отношении артиста. Козловский вину не признавал и называл все заявления оппонента «лживыми и подлыми». В итоге суд встал на его сторону.

Ранее Оксана Акиньшина показала редкое фото Данилы Козловского.