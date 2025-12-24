Действие зимних эпизодов развивается через несколько месяцев после событий прошлого сезона. В деревне наступает зима. Все готовятся к празднику — дню рождения жены Маслова, плавно переходящему в Новый год. На него приезжает Никита с иностранными инвесторами приложения TWIN: французом Антуаном, китайцем Фу Чао и американкой Джессикой. Они хотят увидеть аутентичную русскую деревню, где родилось известное в мире приложение.