Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стулова и Лагашкин снимаются в пятом сезоне «Жуков»: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок пятого сезона комедийного сериала, получившего название «Жуки. Зима»
Екатерина Стулова на съемках сериала «Жуки»
Екатерина Стулова на съемках сериала «Жуки»

Стартовали съемки пятого сезона сериала «Жуки» — «Жуки. Зима». Герои впервые встретят на экране Новый год и продемонстрируют иностранцам настоящую русскую зиму.

По словам Максима Лагашкина, играющего в комедии главную роль, «“Жуки” — это всегда волнение, радость и праздник».

Максим Лагашкин на съемках сериала «Жуки»
Максим Лагашкин на съемках сериала «Жуки»

Действие зимних эпизодов развивается через несколько месяцев после событий прошлого сезона. В деревне наступает зима. Все готовятся к празднику — дню рождения жены Маслова, плавно переходящему в Новый год. На него приезжает Никита с иностранными инвесторами приложения TWIN: французом Антуаном, китайцем Фу Чао и американкой Джессикой. Они хотят увидеть аутентичную русскую деревню, где родилось известное в мире приложение.

Но, как обычно, гости, приехавшие «на денек», застревают надолго. Иностранцев ждет много приключений: Антуан сразу попадает в переделку, Фу Чао влюбляется в Россию и продавщицу Иру (чего не оценит Артемий), а ветеринар решит жениться на американке, столкнувшись с языковым барьером.

Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко на съемках сериала «Жуки»
Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко на съемках сериала «Жуки»

Зрителей ждет ледяная прорубь, уличный хоккей, метель, изолирующая деревню, и прочее зимнее безумие. Все закончится душевным новогодним праздником в Жуках.

На съемках сериала «Жуки»
На съемках сериала «Жуки»
Екатерина Стулова на съемках сериала «Жуки»
Екатерина Стулова на съемках сериала «Жуки»

В зимнем сезоне снимаются Екатерина Стулова, Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Игорь Верник, Виктор Бычков, Анатолий Журавлев, Карина Мишулина, Марьяна Спивак и многие другие.  Режиссером выступает Максим Пешков.

Выход новых серий ожидается в 2026 году.