Стартовали съемки пятого сезона сериала «Жуки» — «Жуки. Зима». Герои впервые встретят на экране Новый год и продемонстрируют иностранцам настоящую русскую зиму.
По словам Максима Лагашкина, играющего в комедии главную роль, «“Жуки” — это всегда волнение, радость и праздник».
Действие зимних эпизодов развивается через несколько месяцев после событий прошлого сезона. В деревне наступает зима. Все готовятся к празднику — дню рождения жены Маслова, плавно переходящему в Новый год. На него приезжает Никита с иностранными инвесторами приложения TWIN: французом Антуаном, китайцем Фу Чао и американкой Джессикой. Они хотят увидеть аутентичную русскую деревню, где родилось известное в мире приложение.
Но, как обычно, гости, приехавшие «на денек», застревают надолго. Иностранцев ждет много приключений: Антуан сразу попадает в переделку, Фу Чао влюбляется в Россию и продавщицу Иру (чего не оценит Артемий), а ветеринар решит жениться на американке, столкнувшись с языковым барьером.
Зрителей ждет ледяная прорубь, уличный хоккей, метель, изолирующая деревню, и прочее зимнее безумие. Все закончится душевным новогодним праздником в Жуках.
В зимнем сезоне снимаются Екатерина Стулова, Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Игорь Верник, Виктор Бычков, Анатолий Журавлев, Карина Мишулина, Марьяна Спивак и многие другие. Режиссером выступает Максим Пешков.
Выход новых серий ожидается в 2026 году.