Гвинет Пэлтроу призналась, что муж мешает ей праздновать Рождество

Актриса рассказала, что ее муж не любит рождественские праздники
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Гвинет Пэлтроу и Брэд ФэлчакИсточник: Legion-Media.ru

В новом эпизоде подкаста goop, обсуждая все, что связано с Рождеством, Гвинет Пэлтроу призналась, что ее 54-летний муж Брэд Фэлчак не любит зимние праздники.

«Я обожаю Рождество; а мой муж немного похож на Гринча, так что он моя полная противоположность, — заявила актриса. — Мне нравится рождественский альбом Фрэнка Синатры. Я действительно проникаюсь праздничным духом. Я люблю украшать дом, и у нас есть традиционное меню, которое мы готовим из раза в раз».

Каждый год на Рождество знаменитость запекает индейку по рецепту Марты Стюарт.

«Мы никогда особо не отступаем от устоев. В один год мы добавили жареную курицу, что мне показалось странным, хотя Брэду эта идея очень понравилась. Но в этом году, думаю, мы будем придерживаться традиций», — поделилась актриса планами на приближающиеся праздники.

Когда Гвинет спросили, привнес ли Фэлчак какие-либо новые рождественские традиции в их отношения, она ответила: «Вы шутите? Брэд — ужасный. Он ненавидит рождественскую музыку. Он ненавидит рождественские украшения. Он ненавидит жареную индейку. Он ненавидит традиционный ужин. Он с нетерпением ждет, когда все это закончится. Я чувствую себя очень одинокой, он не поддерживает мою любовь к Рождеству. Но дети все же на моей стороне».

Ранее дочь Гвинет Пэлтроу повторила модный образ актрисы 29-летней давности.