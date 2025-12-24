Гвинет Пэлтроу призналась, что муж мешает ей праздновать Рождество

Когда Гвинет спросили, привнес ли Фэлчак какие-либо новые рождественские традиции в их отношения, она ответила: «Вы шутите? Брэд — ужасный. Он ненавидит рождественскую музыку. Он ненавидит рождественские украшения. Он ненавидит жареную индейку. Он ненавидит традиционный ужин. Он с нетерпением ждет, когда все это закончится. Я чувствую себя очень одинокой, он не поддерживает мою любовь к Рождеству. Но дети все же на моей стороне».