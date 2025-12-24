Прощание с актером Анатолием Лобоцким пройдет 25 декабря

Ранее в театре сообщили о смерти артиста на 67-м году жизни. В последние годы Лобоцкий тяжело болел. В 2023—2024 годах у него диагностировали рак легких, была проведена операция. Осенью 2025 года в СМИ появлялась информация о возвращении заболевания и стремительном развитии опухоли.