Прощание с актером Анатолием Лобоцким пройдет 25 декабря

В Театре Маяковского назвали время прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким — гражданская панихида пройдет утром 25 декабря
Анатолий Лобоцкий
Анатолий ЛобоцкийИсточник: Legion-Media.ru

Прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким состоится в среду, 25 декабря, на сцене Театра имени Владимира Маяковского, где актер прослужил всю свою театральную жизнь.

Гражданская панихида пройдет с 9:00 до 11:00 по адресу Большая Никитская, 19/13. После церемонии Анатолия Лобоцкого похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее в театре сообщили о смерти артиста на 67-м году жизни. В последние годы Лобоцкий тяжело болел. В 2023—2024 годах у него диагностировали рак легких, была проведена операция. Осенью 2025 года в СМИ появлялась информация о возвращении заболевания и стремительном развитии опухоли.

Анатолий Лобоцкий начал службу в Театре Маяковского в 1985 году и сыграл десятки ролей. Широкую известность ему принесла роль французского переводчика Андрэ в фильме Владимира Меньшова «Зависть богов». Также актер снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Гражданин начальник», «Молодежка», «Тайны следствия», «На углу, у Патриарших», «Старая гвардия», «Абонемент на расследование» и других проектах.