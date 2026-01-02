Новогодняя комедия Тимура Бекмамбетова «Елки» вышла в свет накануне праздников, в декабре 2010 года. Красочный, добрый, чуточку наивный фильм стал кассовым успехом кинокомпании Bazelevs, собрав в прокате более 700 миллионов рублей и обеспечив старт масштабной франшизе.
В картине снялись популярные актеры разных эпох. Сергей Гармаш и Галина Стаханова представили советскую актерскую школу. Кристина Асмус, Сергей Светлаков и Екатерина Вилкова — современную российскую. Но старт всему действию дали совсем юные артисты, представлявшие будущее поколение звезд отечественного кинематографа.
Алина Булынко
Главной героиней фильма «Елки», запускающей все действие, является воспитанница детского дома Варя, которую сыграла Алина Булынко. Во время пикировки с другими детьми Варя в запале заявляет, что Дмитрий Медведев (на тот момент — президент РФ) является ее отцом. Дети просят доказательств, и начинается новогодняя история.
Алина Булынко подошла к съемкам в «Елках» уже довольно опытной актрисой. Ее кинодебют состоялся в 2004 году в биографической драме режиссера Адель Аль-Хадада «Апокриф: Музыка для Петра и Павла», в котором семилетняя актриса появляется лишь на несколько кадрах. Затем она появилась еще в десятке фильмов, из которых наиболее известным стала «Любовь-морковь 2».
Несмотря на успех фильма Бекмамбетова и уже оформившуюся репутацию перспективной актрисы, Булынко не стала поступать в театральный вуз. В 2019 году она окончила РГГУ по специальности «психология». Но в кино сниматься не перестала. За последние 15 лет Алина снялась в десятке фильмов и сериалов, среди которых продолжения новогодней франшизы «Елки 5» и «Елки Последние», а также еще две части комедийной мелодрамы «Любовь-морковь».
Сергей Походаев
Роль детдомовца Вовы Орешкина в «Елках» исполнил молодой актер Сергей Походаев. Его герой испытывает нежные чувства к Варе, а потому не может бросить ее в сложной ситуации. Именно он рассказывает о теории «шести рукопожатий» и инициирует серию телефонных звонков с целью добраться до президента.
На момент съемок 12-летний Сергей был уже далеко не новичком в кино. Как и многие начинающие советские и российские актеры, он пробовал свои силы в «Ералаше». Фанаты киножурнала могут вспомнить его в образе фокусника, перепиливающего пополам учительницу Нину Петровну. Также вместе со своей будущей партнершей по «Елкам» он появился в фильме «Любовь-морковь 2» в небольшой роли бармена на школьной дискотеке. Также зрители отметили его работу в сериале «Глухарь», где Походаев сыграл малолетнего воришку Федю.
Успех «Елок» стал подтверждением дарования молодого актера и создал возможность для продолжения карьеры. Заметной вехой на творческом пути Сергея стал сериал «Закрытая школа», где он появился в роли Дениса Захарова. В 2014 актеру досталась главная роль в комедийном сериале «Семейный бизнес», в 2016 он вернулся к образу Вовы в «Елки 5». А всего на счету у Сергея Походаева уже около полусотни работ.
Маргарита Силкина
Одного из немногих отрицательных персонажей фильма, задиристую Клаву из детского дома сыграла Маргарита Силкина. Ее героиня ловит Варю на слове и требует подтверждения родства с Медведевым. А в противном случае угрожает устроить девочке бойкот.
В отличие от исполнителей главных детских ролей, Маргарита ко времени съемок была уже артисткой с образованием. Дочь известных каскадеров Алексея Силкина и Варвары Никитиной за два года до «Елок» прошла обучение в цирковом училище имени Румянцева. В кино начала сниматься в девятилетнем возрасте, а ее первой работой стала эпизодическая роль в сериале 2007 года «Морская душа». Также Маргарита отметилась в фильме «Любовь-морковь 2» и в 16 сезоне культового сериала «Солдаты».
Несмотря на хорошие актерские данные, Маргарита Силкина предпочла активным съемкам образование. За следующие 15 лет после «Елок» она снялась менее чем в десятке картин, причем, зачастую, в эпизодах. Зато успела окончить школу мюзикла в ГИТИСе, поступить в Институт кино и телевидения и стать продюсером.
Павел Меленчук
Актер Павел Меленчук исполнил в «Елках» маленькую, но крайне важную для сюжета роль детдомовца Юры. За внимание этого симпатичного парня борются воспитанницы Клава и Варя. Именно ради него Клава отправляется в спальню за ананасом в шоколаде, где находит газету, уличающую Варю во лжи.
Несмотря на то, что роль у него не большая, Павел Меленчук из всей четверки является самым опытным артистом. Карьеру он начал в пятилетнем возрасте со съемок в рекламе. В восемь он уже снимался в криминальной драме Филиппа Янковского «В движении», где работал на одной площадке с Константином Хабенским, Федором Бондарчуком и другими известными актерами. Через три года Павел получил первую главную роль в комедии Ольги Перуновской «С Новым годом, папа!». Всего до появления в «Елках» на счету у Меленчука было уже около 30 работ.
Роль в новогодней комедии Бекмамбетова не стала для юного актера каким-то прорывом. Но и негативного влияния на карьеру не оказала. В дальнейшем он появился еще в десятке разноплановых картин, среди которых выделяются роли Васильева и Карпова в пятом и седьмом сезонах сериала «По законам военного времени».