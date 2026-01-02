Ричмонд
«Елки» — 15 лет спустя: как сложились судьбы детей-актеров новогоднего хита

Комедийный фильм «Елки» впервые появился на экранах 15 лет назад. Разберемся, как сложилась судьба самых молодых актеров картины
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Елки
Кадр из фильма «Елки»

Новогодняя комедия Тимура Бекмамбетова «Елки» вышла в свет накануне праздников, в декабре 2010 года. Красочный, добрый, чуточку наивный фильм стал кассовым успехом кинокомпании Bazelevs, собрав в прокате более 700 миллионов рублей и обеспечив старт масштабной франшизе.

В картине снялись популярные актеры разных эпох. Сергей Гармаш и Галина Стаханова представили советскую актерскую школу. Кристина Асмус, Сергей Светлаков и Екатерина Вилкова — современную российскую. Но старт всему действию дали совсем юные артисты, представлявшие будущее поколение звезд отечественного кинематографа.

Алина Булынко

Алина Булынко в роли Вари в фильме Елки
Алина Булынко в роли Вари в фильме «Елки»

Главной героиней фильма «Елки», запускающей все действие, является воспитанница детского дома Варя, которую сыграла Алина Булынко. Во время пикировки с другими детьми Варя в запале заявляет, что Дмитрий Медведев (на тот момент — президент РФ) является ее отцом. Дети просят доказательств, и начинается новогодняя история.

Алина Булынко подошла к съемкам в «Елках» уже довольно опытной актрисой. Ее кинодебют состоялся в 2004 году в биографической драме режиссера Адель Аль-Хадада «Апокриф: Музыка для Петра и Павла», в котором семилетняя актриса появляется лишь на несколько кадрах. Затем она появилась еще в десятке фильмов, из которых наиболее известным стала «Любовь-морковь 2».

Алина Булынко в сериале Филатов
Алина Булынко в сериале «Филатов»

Несмотря на успех фильма Бекмамбетова и уже оформившуюся репутацию перспективной актрисы, Булынко не стала поступать в театральный вуз. В 2019 году она окончила РГГУ по специальности «психология». Но в кино сниматься не перестала. За последние 15 лет Алина снялась в десятке фильмов и сериалов, среди которых продолжения новогодней франшизы «Елки 5» и «Елки Последние», а также еще две части комедийной мелодрамы «Любовь-морковь».

Сергей Походаев

Сергей Походаев в роли Вовы в фильме Елки
Сергей Походаев в роли Вовы в фильме «Елки»

Роль детдомовца Вовы Орешкина в «Елках» исполнил молодой актер Сергей Походаев. Его герой испытывает нежные чувства к Варе, а потому не может бросить ее в сложной ситуации. Именно он рассказывает о теории «шести рукопожатий» и инициирует серию телефонных звонков с целью добраться до президента.

На момент съемок 12-летний Сергей был уже далеко не новичком в кино. Как и многие начинающие советские и российские актеры, он пробовал свои силы в «Ералаше». Фанаты киножурнала могут вспомнить его в образе фокусника, перепиливающего пополам учительницу Нину Петровну. Также вместе со своей будущей партнершей по «Елкам» он появился в фильме «Любовь-морковь 2» в небольшой роли бармена на школьной дискотеке. Также зрители отметили его работу в сериале «Глухарь», где Походаев сыграл малолетнего воришку Федю.

Сергей Походаев в фильме Небо измеряется милями
Сергей Походаев в фильме «Небо измеряется милями»

Успех «Елок» стал подтверждением дарования молодого актера и создал возможность для продолжения карьеры. Заметной вехой на творческом пути Сергея стал сериал «Закрытая школа», где он появился в роли Дениса Захарова. В 2014 актеру досталась главная роль в комедийном сериале «Семейный бизнес», в 2016 он вернулся к образу Вовы в «Елки 5». А всего на счету у Сергея Походаева уже около полусотни работ.

Маргарита Силкина

Маргарита Силкина в роли Клавы в фильме Елки
Маргарита Силкина в роли Клавы в фильме «Елки»

Одного из немногих отрицательных персонажей фильма, задиристую Клаву из детского дома сыграла Маргарита Силкина. Ее героиня ловит Варю на слове и требует подтверждения родства с Медведевым. А в противном случае угрожает устроить девочке бойкот.

В отличие от исполнителей главных детских ролей, Маргарита ко времени съемок была уже артисткой с образованием. Дочь известных каскадеров Алексея Силкина и Варвары Никитиной за два года до «Елок» прошла обучение в цирковом училище имени Румянцева. В кино начала сниматься в девятилетнем возрасте, а ее первой работой стала эпизодическая роль в сериале 2007 года «Морская душа». Также Маргарита отметилась в фильме «Любовь-морковь 2» и в 16 сезоне культового сериала «Солдаты».

Маргарита Силкина
Маргарита СилкинаИсточник: Соцсети

Несмотря на хорошие актерские данные, Маргарита Силкина предпочла активным съемкам образование. За следующие 15 лет после «Елок» она снялась менее чем в десятке картин, причем, зачастую, в эпизодах. Зато успела окончить школу мюзикла в ГИТИСе, поступить в Институт кино и телевидения и стать продюсером.

Павел Меленчук

Павел Меленчук в роли Юры в фильме Елки
Павел Меленчук в роли Юры в фильме «Елки»

Актер Павел Меленчук исполнил в «Елках» маленькую, но крайне важную для сюжета роль детдомовца Юры. За внимание этого симпатичного парня борются воспитанницы Клава и Варя. Именно ради него Клава отправляется в спальню за ананасом в шоколаде, где находит газету, уличающую Варю во лжи.

Несмотря на то, что роль у него не большая, Павел Меленчук из всей четверки является самым опытным артистом. Карьеру он начал в пятилетнем возрасте со съемок в рекламе. В восемь он уже снимался в криминальной драме Филиппа Янковского «В движении», где работал на одной площадке с Константином Хабенским, Федором Бондарчуком и другими известными актерами. Через три года Павел получил первую главную роль в комедии Ольги Перуновской «С Новым годом, папа!». Всего до появления в «Елках» на счету у Меленчука было уже около 30 работ.

Павел Меленчук в сериале Кошка
Павел Меленчук в сериале «Кошка»

Роль в новогодней комедии Бекмамбетова не стала для юного актера каким-то прорывом. Но и негативного влияния на карьеру не оказала. В дальнейшем он появился еще в десятке разноплановых картин, среди которых выделяются роли Васильева и Карпова в пятом и седьмом сезонах сериала «По законам военного времени».