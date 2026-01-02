Несмотря на то, что роль у него не большая, Павел Меленчук из всей четверки является самым опытным артистом. Карьеру он начал в пятилетнем возрасте со съемок в рекламе. В восемь он уже снимался в криминальной драме Филиппа Янковского «В движении», где работал на одной площадке с Константином Хабенским, Федором Бондарчуком и другими известными актерами. Через три года Павел получил первую главную роль в комедии Ольги Перуновской «С Новым годом, папа!». Всего до появления в «Елках» на счету у Меленчука было уже около 30 работ.