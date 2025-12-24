Звезда «Сладкой жизни» вышла в свет в обтягивающем платье с глубоким декольте

Актриса Мария Шумакова появилась на публике в облегающем платье с глубоким декольте. Звезда сериала «Сладкая жизнь» приехала на традиционную премию журнала Hello! в преддверии Нового года. Она позировала в откровенном наряде, подчеркнувшем ее фигуру, и поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Когда все-таки похудела к Новому году. Помимо эзотерических умозаключений, много-много рассказываю про стройность, как мягко перешла из 93 кг постродовых к 62 кг», — написала артистка.
Знаменитость рассказывала, что похудеть ей помогли правильные пищевые привычки и психологический настрой. Звезда ест, только если испытывает чувство голода. Она не ограничивает себя в выборе продуктов или блюд. По мнению артистки, из-за отсутствия запретов у нее не происходят срывы. А также знаменитость научилась принимать и любить себя в любом весе.
Ранее Мария Шумакова рассказала об отказе от алкоголя.