«Бой с тенью 4» снимут в 2026 году

«Мы рассчитываем войти в съемки в 2026 году, при этом на экраны, по нашим расчетам, картина выйдет уже в 2027 году. Фильм давно стал частью массовой культуры: его цитируют, на него ориентируются, его герои узнаваемы несколькими поколениями зрителей», — рассказал он.