«Бой с тенью 4» снимут в 2026 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Фильм «Бой с тенью 4» планируют запустить в производство в 2026 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Борис Ханчалян в интервью ТАСС.
«Мы рассчитываем войти в съемки в 2026 году, при этом на экраны, по нашим расчетам, картина выйдет уже в 2027 году. Фильм давно стал частью массовой культуры: его цитируют, на него ориентируются, его герои узнаваемы несколькими поколениями зрителей», — рассказал он.
По его словам, новая часть франшизы не станет повторением предыдущих фильмов.
«Это будет самостоятельная история, построенная вокруг мира бокса, сохраняющая высокий уровень драматического напряжения и визуальной зрелищности», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что центральной темой картины станет патриотизм в современном понимании — «как ответственность человека не только за собственную судьбу, но и за судьбу своей страны».
Также собеседник агентства обратил внимание, что продолжатся съемки «Умки».
«“Умка” — это, без преувеличения, один из самых амбициозных проектов для нашей компании. С творческой точки зрения это попытка расширить вселенную всенародно любимой сказки, рассказать историю по-новому для современных детей и их родителей», — подчеркнул Ханчалян.
Он добавил, что работа над фильмом потребует серьезных технических решений.
«Объем компьютерной графики, создание реалистичной, но сказочной Арктики, работа с персонажами, которые должны сохранить классические черты, но соответствовать современным стандартам качества, — все это требовало колоссальных усилий и привлечения лучших специалистов», — заключил он.