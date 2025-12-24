Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Бой с тенью 4» снимут в 2026 году

Заместитель гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Борис Ханчалян отметил, что на экраны картина выйдет в 2027 году
Денис Никифоров: «Бой с тенью»
Денис Никифоров: «Бой с тенью»Источник: кадр из фильма «Бой с тенью»

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Фильм «Бой с тенью 4» планируют запустить в производство в 2026 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Борис Ханчалян в интервью ТАСС.

«Мы рассчитываем войти в съемки в 2026 году, при этом на экраны, по нашим расчетам, картина выйдет уже в 2027 году. Фильм давно стал частью массовой культуры: его цитируют, на него ориентируются, его герои узнаваемы несколькими поколениями зрителей», — рассказал он.

По его словам, новая часть франшизы не станет повторением предыдущих фильмов.

«Это будет самостоятельная история, построенная вокруг мира бокса, сохраняющая высокий уровень драматического напряжения и визуальной зрелищности», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что центральной темой картины станет патриотизм в современном понимании — «как ответственность человека не только за собственную судьбу, но и за судьбу своей страны».

Также собеседник агентства обратил внимание, что продолжатся съемки «Умки».

«“Умка” — это, без преувеличения, один из самых амбициозных проектов для нашей компании. С творческой точки зрения это попытка расширить вселенную всенародно любимой сказки, рассказать историю по-новому для современных детей и их родителей», — подчеркнул Ханчалян.

Он добавил, что работа над фильмом потребует серьезных технических решений.

«Объем компьютерной графики, создание реалистичной, но сказочной Арктики, работа с персонажами, которые должны сохранить классические черты, но соответствовать современным стандартам качества, — все это требовало колоссальных усилий и привлечения лучших специалистов», — заключил он.