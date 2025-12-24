Ричмонд
Актер сериала «Ландыши» назвал самое главное в жизни

Звезда «Ландышей» Денис Степанов заявил, что нужно относиться к людям с любовью
Денис Степанов в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь»
Денис Степанов в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь»

Актер Денис Степанов, известный по роли в сериале «Ландыши», считает, что не стоит осуждать других людей. Об этом он сказал в интервью 5-tv.ru.

Артист пообщался с журналистами на концерте в честь выхода сериала «Ландыши. Вторая весна» в Национальном центре «Россия». По его словам, люди вместе живут на одной планете, так что тратить время на оценку кого-либо — пустое дело.

«Мы все вместе идем, важно смотреть в этом процессе на то, как человек меняется, что с ним происходит. Относиться с изучением и любовью к людям», — заявил Степанов.

Ранее стало известно, что создатели «Ландышей» планируют третий сезон.