Трамп рассмешил актера Сталлоне шуткой на вручении ему премии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассмешил голливудского актера Сильвестра Сталлоне на вручении ему премии за заслуги в области культуры. Политик пошутил, что «от Слая не дождешься помощи», пишет РИА Новости.
Звезда вошел в группу актеров и музыкантов, которых Трамп в 2025 году наградил премией в честь Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
«Когда мне нужна была помощь, я знал, что не надо обращаться к Слаю. Он бы не оказался рядом. Но после этого вечера, он придет на выручку», — отшутился Трамп.
При этом глава Белого дома назвал Сталлоне особенным другом и добавил, что актер сделал фантастические вещи.
