Звезде «Ландышей» рассказала об операции без наркоза во время съемок сериала

Звезде «Ландышей» Нике Здорик понадобилась помощь медиков в Крыму из-за ожога
Ника Здорик, фото: пресс-служба
Ника Здорик, фото: пресс-служба

Актрисе Нике Здорик, звезде сериала «Ландыши», перед съемками рекордно массовой сцены второго сезона на «Тавриде» в Крыму понадобилась помощь врачей из-за сильного ожога. Операцию делали без наркоза, об этом пишут «Известия».

Девушка рассказала, что она обожгла ногу о байк и настолько сильно, что у нее началось воспаление и поднялась температура.

«Мне наживую отрезали кусок кожи. Я даже врача ударила — от боли. Сейчас остался довольно большой шрам», — вспоминает Ника Здорик.

Новый сезон нашумевших «Ландышей» выйдет 1 января 2026 года. Героиня Ники Катя отправится на поиски своего возлюбленного Лехи, а вот вернется ли он — главная интрига.

Первый сезон сериала о любви наследницы огромного состояния и простого танкиста набрал более 100 миллионов просмотров.

Ранее Ника Здорик улетела из России.