Звезде «Ландышей» рассказала об операции без наркоза во время съемок сериала

Актрисе Нике Здорик, звезде сериала «Ландыши», перед съемками рекордно массовой сцены второго сезона на «Тавриде» в Крыму понадобилась помощь врачей из-за сильного ожога. Операцию делали без наркоза, об этом пишут «Известия».
Девушка рассказала, что она обожгла ногу о байк и настолько сильно, что у нее началось воспаление и поднялась температура.
«Мне наживую отрезали кусок кожи. Я даже врача ударила — от боли. Сейчас остался довольно большой шрам», — вспоминает Ника Здорик.
Новый сезон нашумевших «Ландышей» выйдет 1 января 2026 года. Героиня Ники Катя отправится на поиски своего возлюбленного Лехи, а вот вернется ли он — главная интрига.
Первый сезон сериала о любви наследницы огромного состояния и простого танкиста набрал более 100 миллионов просмотров.
Ранее Ника Здорик улетела из России.