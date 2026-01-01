Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Как снимали мультфильм «Двенадцать месяцев» (1956): история создания советской новогодней сказки

Мультфильму «Двенадцать месяцев» почти 70 лет, но мы его до сих пор помним. Рассказываем, как в Советском Союзе сняли эту красивую и добрую сказку по одноименному произведению Самуила Яковлевича Маршака
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из мультфильма Двенадцать месяцев
Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев»

Эта история, полная контрастов — жестокости и доброты, зимнего мрака и весеннего чуда, — вот уже десятилетия остается одной из самых трогательных новогодних сказок советской анимации. В 1956 году ее воплотили на экране режиссеры Иван Иванов-Вано и Михаил Ботов, создав мультфильм, который и сегодня хочется пересматривать. 

Как рождалась эта сказка, какие решения стояли за знакомыми кадрами и как советским аниматорам удалось передать волшебство, созданное Самуилом Маршаком — об этом и пойдет речь дальше.

Особенности съемочного процесса

Самуил Яковлевич Маршак снял пьесу «Двенадцать месяцев» во время Великой Отечественной войны в 1942-1943 годах для МХАТа. Поэт переделал устную чешскую легенду о 12 месяцах, но добавил в нее дополнительных персонажей — королеву, солдата, королевский двор и т.д. Спустя годы режиссеры Иван Иванов-Вано и Михаил Ботов экранизировали эту добрую сказку. Расскажем об интересных фактах о создании мультфильма.

Маршак не только написал сказку, но и стал сценаристом мультфильма

Кадр из мультфильма Двенадцать месяцев
Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев»

Самуил Яковлевич Маршак был не просто автором литературного первоисточника — он принимал непосредственное участие в создании мультфильма. Сценарий «Двенадцати месяцев» он написал вместе с драматургом Николаем Эрдманом, тонко адаптировав театральную сказку для анимационного экрана. Благодаря этому история сохранила узнаваемый авторский язык, живые диалоги и мягкую иронию, так хорошо знакомые читателям Маршака. Участие драматурга в работе над сценарием во многом определило теплую, выверенную интонацию мультфильма, в которой чудо соседствует с нравственным уроком.

Королева — персонаж, введенный Самуилом Маршаком

Одним из самых ярких персонажей, введенных Самуилом Маршаком, стала юная королева. В списке действующих лиц она обозначена как «королева, девочка лет четырнадцати», и это определение многое объясняет: правительница инфантильна, капризна и при этом наделена неограниченной властью. Она не желает учиться, не слушает профессора и легко распоряжается судьбами людей — подписывая прошение о помиловании, пишет «казнить» лишь потому, что это слово короче. Характер королевы доведен до гротеска: она готова издать «новый закон природы», если реальность не совпадает с ее желаниями.

Кадр из мультфильма Двенадцать месяцев
Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев»

Именно королева запускает весь конфликт сказки. Ее прихоть — увидеть подснежники зимой — становится поводом для жестокого испытания падчерицы, отправленной в лес. Дальнейшие события приводят героев к волшебной поляне, где у костра сидят двенадцать братьев-месяцев, и каждый из них играет свою роль в восстановлении справедливости. 

Роли озвучивали легендарные актеры

Георгий Вицин, озвучивший Ворона в мультфильме Двенадцать месяцев
Георгий Вицин, озвучивший Ворона в мультфильме «Двенадцать месяцев»

Важную роль в создании атмосферы мультфильма сыграло и актерское озвучивание. Персонажи «Двенадцати месяцев» разговаривали голосами артистов, которые уже тогда были хорошо известны зрителю, а позже стали настоящими легендами. Ворону свой узнаваемый тембр подарил Георгий Вицин, падчерицу озвучила Людмила Касаткина, а брата Января — Алексей Грибов. Эти голоса придали героям живой характер и эмоциональную глубину, благодаря чему мультфильм запоминается не только образами, но и интонациями.

Главная мысль сказки — добро всегда побеждает зло

Кадр из мультфильма Двенадцать месяцев
Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев»

Главная мысль сказки «Двенадцать месяцев» проста и потому особенно сильна: добро неизменно побеждает зло. Тихая, трудолюбивая и отзывчивая падчерица, не требуя награды и не ропща на судьбу, в итоге получает щедрое вознаграждение, тогда как мачеха и ее дочь расплачиваются за жадность и жестокость. Наказание, устроенное для них двенадцатью месяцами, выглядит не столько суровым, сколько справедливым — как восстановление нарушенного порядка.

Эта история учит сохранять человечность даже в самых тяжелых обстоятельствах, быть смелыми, добрыми и честными, не поддаваясь отчаянию. И, как всякая настоящая сказка, она напоминает: если верить в чудо и оставаться верным себе, зима обязательно уступит место весне.

В чем суть мультфильма «Двенадцать месяцев»

Сюжет мультфильма «Двенадцать месяцев» знаком многим с детства. Своенравная юная королева, не терпящая возражений и чужих поучений, вдруг решает, что в самый разгар зимы на ее столе должны появиться подснежники. Все вокруг понимают: желание невозможно, но королевская воля не обсуждается. Выходит указ: тот, кто принесет во дворец корзину весенних цветов, получит корзину золота. Жадная мачеха и ее дочь, ослепленные наградой, без колебаний отправляют падчерицу обратно в темный, холодный лес — исполнять прихоть монаршей особы.

Кадр из мультфильма Двенадцать месяцев
Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев»