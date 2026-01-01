Эта история, полная контрастов — жестокости и доброты, зимнего мрака и весеннего чуда, — вот уже десятилетия остается одной из самых трогательных новогодних сказок советской анимации. В 1956 году ее воплотили на экране режиссеры Иван Иванов-Вано и Михаил Ботов, создав мультфильм, который и сегодня хочется пересматривать.
Как рождалась эта сказка, какие решения стояли за знакомыми кадрами и как советским аниматорам удалось передать волшебство, созданное Самуилом Маршаком — об этом и пойдет речь дальше.
Особенности съемочного процесса
Самуил Яковлевич Маршак снял пьесу «Двенадцать месяцев» во время Великой Отечественной войны в 1942-1943 годах для МХАТа. Поэт переделал устную чешскую легенду о 12 месяцах, но добавил в нее дополнительных персонажей — королеву, солдата, королевский двор и т.д. Спустя годы режиссеры Иван Иванов-Вано и Михаил Ботов экранизировали эту добрую сказку. Расскажем об интересных фактах о создании мультфильма.
Маршак не только написал сказку, но и стал сценаристом мультфильма
Самуил Яковлевич Маршак был не просто автором литературного первоисточника — он принимал непосредственное участие в создании мультфильма. Сценарий «Двенадцати месяцев» он написал вместе с драматургом Николаем Эрдманом, тонко адаптировав театральную сказку для анимационного экрана. Благодаря этому история сохранила узнаваемый авторский язык, живые диалоги и мягкую иронию, так хорошо знакомые читателям Маршака. Участие драматурга в работе над сценарием во многом определило теплую, выверенную интонацию мультфильма, в которой чудо соседствует с нравственным уроком.
Королева — персонаж, введенный Самуилом Маршаком
Одним из самых ярких персонажей, введенных Самуилом Маршаком, стала юная королева. В списке действующих лиц она обозначена как «королева, девочка лет четырнадцати», и это определение многое объясняет: правительница инфантильна, капризна и при этом наделена неограниченной властью. Она не желает учиться, не слушает профессора и легко распоряжается судьбами людей — подписывая прошение о помиловании, пишет «казнить» лишь потому, что это слово короче. Характер королевы доведен до гротеска: она готова издать «новый закон природы», если реальность не совпадает с ее желаниями.
Именно королева запускает весь конфликт сказки. Ее прихоть — увидеть подснежники зимой — становится поводом для жестокого испытания падчерицы, отправленной в лес. Дальнейшие события приводят героев к волшебной поляне, где у костра сидят двенадцать братьев-месяцев, и каждый из них играет свою роль в восстановлении справедливости.
Роли озвучивали легендарные актеры
Важную роль в создании атмосферы мультфильма сыграло и актерское озвучивание. Персонажи «Двенадцати месяцев» разговаривали голосами артистов, которые уже тогда были хорошо известны зрителю, а позже стали настоящими легендами. Ворону свой узнаваемый тембр подарил Георгий Вицин, падчерицу озвучила Людмила Касаткина, а брата Января — Алексей Грибов. Эти голоса придали героям живой характер и эмоциональную глубину, благодаря чему мультфильм запоминается не только образами, но и интонациями.
Главная мысль сказки — добро всегда побеждает зло
Главная мысль сказки «Двенадцать месяцев» проста и потому особенно сильна: добро неизменно побеждает зло. Тихая, трудолюбивая и отзывчивая падчерица, не требуя награды и не ропща на судьбу, в итоге получает щедрое вознаграждение, тогда как мачеха и ее дочь расплачиваются за жадность и жестокость. Наказание, устроенное для них двенадцатью месяцами, выглядит не столько суровым, сколько справедливым — как восстановление нарушенного порядка.
Эта история учит сохранять человечность даже в самых тяжелых обстоятельствах, быть смелыми, добрыми и честными, не поддаваясь отчаянию. И, как всякая настоящая сказка, она напоминает: если верить в чудо и оставаться верным себе, зима обязательно уступит место весне.
В чем суть мультфильма «Двенадцать месяцев»
Сюжет мультфильма «Двенадцать месяцев» знаком многим с детства. Своенравная юная королева, не терпящая возражений и чужих поучений, вдруг решает, что в самый разгар зимы на ее столе должны появиться подснежники. Все вокруг понимают: желание невозможно, но королевская воля не обсуждается. Выходит указ: тот, кто принесет во дворец корзину весенних цветов, получит корзину золота. Жадная мачеха и ее дочь, ослепленные наградой, без колебаний отправляют падчерицу обратно в темный, холодный лес — исполнять прихоть монаршей особы.