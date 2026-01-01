Одним из самых ярких персонажей, введенных Самуилом Маршаком, стала юная королева. В списке действующих лиц она обозначена как «королева, девочка лет четырнадцати», и это определение многое объясняет: правительница инфантильна, капризна и при этом наделена неограниченной властью. Она не желает учиться, не слушает профессора и легко распоряжается судьбами людей — подписывая прошение о помиловании, пишет «казнить» лишь потому, что это слово короче. Характер королевы доведен до гротеска: она готова издать «новый закон природы», если реальность не совпадает с ее желаниями.