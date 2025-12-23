Ричмонд
48-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в платье с открытой спиной

Артистка показала фото в откровенном наряде

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова продемонстрировала фигуру в платье с открытой спиной. Знаменитость разместила фото в соцсети.

Анфиса Чехова / фото: соцсети
Анфиса Чехова / фото: соцсети

48-летняя Чехова позировала перед камерой в разноцветном макси-платье с вырезом на спине, которое дополнила широкой соломенной шляпой и черными солнцезащитными очками. Телеведущая была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости с женихом, продюсером Александром Златопольским на Мальдивах.

Накануне возлюбленный Анфисы Чеховой сделал ей предложение руки и сердца во второй раз. Александр Златопольский организовал для телеведущей сюрприз на Мальдивах, заранее договорившись с командой отеля. Знаменитость призналась, что на этот раз ни о чем не подозревала.

В августе 2025 года Златопольский сделал предложение артистке в Париже. Чехова показала подписчикам кольцо, которое ей подарил продюсер. Телеведущая призналась, что возлюбленный все тщательно спланировал и увез ее из дома, не раскрывая подробностей. По словам знаменитости, она много лет искала мужчину, который «позволяет ей оставаться собой» и «любит за все».