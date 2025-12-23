48-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в платье с открытой спиной

В августе 2025 года Златопольский сделал предложение артистке в Париже. Чехова показала подписчикам кольцо, которое ей подарил продюсер. Телеведущая призналась, что возлюбленный все тщательно спланировал и увез ее из дома, не раскрывая подробностей. По словам знаменитости, она много лет искала мужчину, который «позволяет ей оставаться собой» и «любит за все».