Жена Цекало появилась в московском ресторане в ультракороткой юбке

Жена продюсера Александра Цекало пришла в московский ресторан в ультракороткой юбке и худи. Художница Дарина Эрвин показала свой наряд подписчикам в блоге. Знаменитость гуляла по улице в таком же откровенном образе, дополнив его короткой шубой.
«Я слишком стара, чтобы постоянно звенеть, буду звенеть примерно до 5:30», — написала она под фото.
Модель недавно объяснила, почему сильно похудела. Она больше года скрывала это от общественности. У Эрвин начались серьезные проблемы с шейными позвонками и рукой из-за перегрузки. Художнице сделали несколько операций, а сейчас у нее проходит процесс восстановления. Жена Цекало отметила, что не привыкла жаловаться, поэтому не комментировала разные слухи о себе.