Тимур Батрутдинов высказался об уехавших из России артистах

Резидент проекта Comedy Club, актер Тимур Батрутдинов высказался об артистах, которые уехали из России. В интервью блогерше и журналистке Лауре Джугелии, он отметил, что не общается с ними.
Джугелия спросила у юмориста, со многими ли из покинувших Россию юмористов он прервал общение.
«Это они прервали общение. Я ни с кем не прерывал (…). Вообще после того момента, когда люди разделились на “наших” и “не наших”, сильно почистились поле и круг общения», — признался Батрутдинов.
Он уточнил, что речь идет, в частности, об уехавшем в США бывшем резиденте Comedy Club Таире Мамедове, с которым он раньше дружил.
«Пускай он будет там, а я буду здесь», — добавил комик.