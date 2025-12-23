Ричмонд
Тимур Батрутдинов высказался об уехавших из России артистах

Артист заявил, что не общается с артистами, уехавшими из России
Тимур Батрутдинов на премьере «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба
Тимур Батрутдинов на премьере «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба

Резидент проекта Comedy Club, актер Тимур Батрутдинов высказался об артистах, которые уехали из России. В интервью блогерше и журналистке Лауре Джугелии, он отметил, что не общается с ними.

Джугелия спросила у юмориста, со многими ли из покинувших Россию юмористов он прервал общение.

«Это они прервали общение. Я ни с кем не прерывал (…). Вообще после того момента, когда люди разделились на “наших” и “не наших”, сильно почистились поле и круг общения», — признался Батрутдинов.

Он уточнил, что речь идет, в частности, об уехавшем в США бывшем резиденте Comedy Club Таире Мамедове, с которым он раньше дружил.

«Пускай он будет там, а я буду здесь», — добавил комик.