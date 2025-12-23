Юлия Барановская мечтает сыграть Бабу Ягу: «Мне очень близок этот персонаж»

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что мечтает сыграть сказочного персонажа. На одном из мероприятий она объяснила, что считает Бабу Ягу недостаточно раскрытым в кинематографе персонажем.
«Всегда мечтала сыграть в каком-нибудь фильме или еще где-нибудь Бабу Ягу — это мой любимый персонаж. <…> В Бабу Ягу может превратиться любая женщина, если с ней в какой-то момент жизни неправильно поступить. Главное, потом из этого состояния выбраться», — приводит слова Барановской телеграм-канал «Звездач».
«Мне очень близок этот персонаж», — добавила знаменитость.