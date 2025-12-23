Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Барановская мечтает сыграть Бабу Ягу: «Мне очень близок этот персонаж»

Телеведущая мечтает о роли сказочного персонажа
Юлия Барановская на съемках Новогодней ночи на Первом канале / фото: пресс-служба
Юлия Барановская на съемках Новогодней ночи на Первом канале / фото: пресс-служба

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что мечтает сыграть сказочного персонажа. На одном из мероприятий она объяснила, что считает Бабу Ягу недостаточно раскрытым в кинематографе персонажем.

«Всегда мечтала сыграть в каком-нибудь фильме или еще где-нибудь Бабу Ягу — это мой любимый персонаж. <…> В Бабу Ягу может превратиться любая женщина, если с ней в какой-то момент жизни неправильно поступить. Главное, потом из этого состояния выбраться», — приводит слова Барановской телеграм-канал «Звездач».

«Мне очень близок этот персонаж», — добавила знаменитость.