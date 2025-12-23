79-летняя Шер кардинально изменила имидж

Американская певица и актриса армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известная как Шер, вышла в свет в кардинально новом имидже. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.
79-летняя исполнительница попала в объективы папарацци, направляясь с бойфрендом, музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, на вечеринку после шоу Saturday Night Live в Нью-Йорке.
На размещенных кадрах знаменитость предстала в черном пальто, брюках с лацканами и сверкающем топе, расшитом пайетками. При этом актриса продемонстрировала укладку с окрашенными в блонд волосами.
В свою очередь ее спутник был одет в черную кожаную куртку из крокодиловой кожи, белую рубашку и галстук с леопардовым принтом.