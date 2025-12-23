Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

79-летняя Шер кардинально изменила имидж

Актриса и певица вышла в свет в новом образе

Американская певица и актриса армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известная как Шер, вышла в свет в кардинально новом имидже. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Шер
ШерИсточник: Соцсети

79-летняя исполнительница попала в объективы папарацци, направляясь с бойфрендом, музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, на вечеринку после шоу Saturday Night Live в Нью-Йорке.

На размещенных кадрах знаменитость предстала в черном пальто, брюках с лацканами и сверкающем топе, расшитом пайетками. При этом актриса продемонстрировала укладку с окрашенными в блонд волосами.

В свою очередь ее спутник был одет в черную кожаную куртку из крокодиловой кожи, белую рубашку и галстук с леопардовым принтом.