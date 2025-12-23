Меган Маркл сделала ностальгическое признание о жизни в королевской семье

Меган впервые пригласили на торжество в Сандрингеме в 2017 году, еще до того, как они с Гарри поженились. Пара объявила о помолвке всего за несколько недель до этого. Сассекские провели Рождество с королевской семьей и в следующем году, когда Меган была беременна принцем Арчи. Но в 2019-м они пропустили традиционную встречу, так как уже назревала вражда.