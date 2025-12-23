Меган Маркл сделала ностальгическое признание о жизни в королевской семье

Меган Маркл сделала трогательное заявление о времени, проведенном с королевской семьей на Рождество, в документальном сериале Netflix «Гарри и Меган». Герцогиня Сассекская недолго была работающим членом королевской семьи: она сложила полномочия в 2020 году, всего через два года после свадьбы с принцем Гарри. Однако ей все же удалось провести с Виндзорами два Рождества.
Меган впервые пригласили на торжество в Сандрингеме в 2017 году, еще до того, как они с Гарри поженились. Пара объявила о помолвке всего за несколько недель до этого. Сассекские провели Рождество с королевской семьей и в следующем году, когда Меган была беременна принцем Арчи. Но в 2019-м они пропустили традиционную встречу, так как уже назревала вражда.
В одном из эпизодов сериала на Netflix Меган заявила: «Я так ярко помню первое Рождество в Сандрингеме. Звоню маме, а она такая: “Как дела?” А я говорю: “Боже мой, это потрясающе. Это как большая семья, о которой я всегда мечтала. Там было постоянное движение, энергия и веселье”».
Однако идиллия продлилась недолго. Через пару лет королевский автор Омид Скоби, хороший друг Маркл, признался в интервью изданию Paris Match: «Меган ясно дала понять, что больше не хочет иметь ничего общего с британской монархией».
Герцог и герцогиня Сассекские вряд ли отправятся в Сандрингем в этом году, чтобы провести Рождество с членами королевской семьи. В последний раз пара появлялась в Великобритании в сентябре 2022 года на похоронах королевы Елизаветы II. Гарри и Меган, скорее всего, проведут праздник со своими детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, в Монтесито.