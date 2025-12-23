Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Охлобыстин предостерег киноделов от спекуляций и «клюквы» в фильмах про Донбасс

Актер заявил, что считает необходимым дистанцироваться от происходящего
Иван Охлобыстин
Иван ОхлобыстинИсточник: Алексей Молчановский

При создании фильмов и других художественных произведений о событиях в ДНР не должно быть места спекуляциям и «клюкве». Об этом заявил актер Иван Охлобыстин на мероприятии в рамках региональной премии для добродетелей «Гордость Донбасса», передает Life.ru.

Охлобыстин заявил, что считает необходимым дистанцироваться от происходящего, поскольку непосредственно сейчас общество не способно его объективно оценить.

«Иначе будет “клюква” и паразитизм. Сложно сниматься в кино про войну, играть героя, в то время как реальная кровь где-то проливается. Я стараюсь отказываться, где предлагают, я боюсь в “клюкве” участвовать», — признался артист.

Он добавил, что для объективной оценки и создания качественных произведений о конфликте необходимо время. По мнению Охлобыстина, кинематографистам следует подождать как минимум 10 лет с момента урегулирования ситуации, чтобы картина полностью сложилась.

«Клюква» в кино — это ироничное обозначение стереотипного представления о русской культуре. Это фильмы, где, к примеру, бурые медведи в шапках-ушанках пьют водку и играют на балалайке.