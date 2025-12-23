Охлобыстин предостерег киноделов от спекуляций и «клюквы» в фильмах про Донбасс

При создании фильмов и других художественных произведений о событиях в ДНР не должно быть места спекуляциям и «клюкве». Об этом заявил актер Иван Охлобыстин на мероприятии в рамках региональной премии для добродетелей «Гордость Донбасса», передает Life.ru.