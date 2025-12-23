Охлобыстин предостерег киноделов от спекуляций и «клюквы» в фильмах про Донбасс

При создании фильмов и других художественных произведений о событиях в ДНР не должно быть места спекуляциям и «клюкве». Об этом заявил актер Иван Охлобыстин на мероприятии в рамках региональной премии для добродетелей «Гордость Донбасса», передает Life.ru.
Охлобыстин заявил, что считает необходимым дистанцироваться от происходящего, поскольку непосредственно сейчас общество не способно его объективно оценить.
«Иначе будет “клюква” и паразитизм. Сложно сниматься в кино про войну, играть героя, в то время как реальная кровь где-то проливается. Я стараюсь отказываться, где предлагают, я боюсь в “клюкве” участвовать», — признался артист.
Он добавил, что для объективной оценки и создания качественных произведений о конфликте необходимо время. По мнению Охлобыстина, кинематографистам следует подождать как минимум 10 лет с момента урегулирования ситуации, чтобы картина полностью сложилась.
«Клюква» в кино — это ироничное обозначение стереотипного представления о русской культуре. Это фильмы, где, к примеру, бурые медведи в шапках-ушанках пьют водку и играют на балалайке.
