42-летняя звезда «Универа» похвасталась образом почти за четыре млн рублей

Российская актриса Наталья Рудова похвасталась образом за 3,6 миллиона рублей
Наталья Рудова / фото: соцсети
Наталья Рудова / фото: соцсети

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась образом почти за четыре миллиона рублей. Соответствующий материал публикует Telegram-канал «Звездач».

42-летняя звезда сериала «Универ» позировала в красном мини-платье с глубоким декольте. По данным издания, стоимость изделия составила 183 тысячи рублей.

Кроме того, артистка надела черные сандалии на высокой подошве за 119 тысяч рублей, а также кольцо за 1,5 миллиона рублей и браслет за 950 тысяч рублей. Образ завершила черная сумка за 850 тысяч рублей. Общая цена всех изделий составила 3,6 миллиона рублей.

Ранее в декабре 42-летняя звезда «Универа» снялась в откровенном топе