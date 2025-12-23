42-летняя звезда «Универа» похвасталась образом почти за четыре млн рублей

Кроме того, артистка надела черные сандалии на высокой подошве за 119 тысяч рублей, а также кольцо за 1,5 миллиона рублей и браслет за 950 тысяч рублей. Образ завершила черная сумка за 850 тысяч рублей. Общая цена всех изделий составила 3,6 миллиона рублей.