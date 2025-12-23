Ричмонд
Адвокаты Блейк Лайвли и Бальдони высказались через год после начала их конфликта

Юридический конфликт официально обострился в декабре 2024 года
Блейк Лайвли и Джастин Бальдони в фильме «Все закончится на нас»
Блейк Лайвли и Джастин Бальдони в фильме «Все закончится на нас»

Спустя год после того, как стало известно о громком судебном разбирательстве между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони, адвокаты обеих сторон подводят итоги и излагают текущее положение дел.

Юристы Эсра Хадсон и Майк Готтлиб, представляющие интересы 38-летней Лайвли заявили, что актриса оставалась непоколебимой, несмотря на постоянные попытки подорвать ее авторитет.

«После того, как их иски были отклонены, а рассмотрение ее претензий назначено на май, г-жа Лайвли как никогда полна решимости разоблачить системы, которые действуют за кулисами, чтобы заставить замолчать и дискредитировать женщин, которые высказываются», — также заявили они.

Выступая от имени 41-летнего Бальдони, адвокат Брайан Фридман опубликовал заявление, в котором признал напряженность затянувшегося спора, подчеркнув при этом понимание ситуации.

«Мы верим, что правда в конечном итоге восторжествует! В то же время, мы понимаем, что существует множество других проблем, затрагивающих мир, которые заслуживают еще большего внимания и сострадания, особенно в это время года. Мы надеемся, что основное внимание будет сосредоточено на поддержке тех, кто больше всего в ней нуждается, и что мы продолжим заботиться друг о друге в этот праздничный сезон», — сказал Фридман.

Юридический конфликт официально обострился в декабре 2024 года, когда Лайвли подала иск против Бальдони, своего режиссера и коллеги по фильму «Все закончится на нас», а также нескольких его соратников. В своем иске Лайвли обвинила Бальдони в сексуальном домогательстве и заявила, что подверглась преследованию после того, как публично выразила свою обеспокоенность.

Ранее Блейк Лайвли впервые за долгое время вышла в свет в платье с декольте.