Кейт Бекинсейл вышла на публику в ботинках на экстремальной платформе

На прошлой неделе папарацци подловили Кейт Бекинсейл во время шопинга в магазине John Varvatos в Лос-Анджелесе. Актриса отправилась за покупками в белом прозрачном макси-платье, под которое надела черный топ, трусы с завышенной талией и колготки в горошек. Артистка добавила к образу солнцезащитные очки, золотые ожерелья, браслеты, кольца и массивные серьги. Знаменитость собрала волосы в хвост, надела ободок и сделала макияж.