Кейт Бекинсейл вышла на публику в ботинках на экстремальной платформе

Актриса Кейт Бекинсейл снялась в корсетном платье и ботинках на платформе

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл появилась на публике в корсетном платье и ботинках на экстремальной платформе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Кейт Бекинсейл
Кейт БекинсейлИсточник: Legion-Media.ru

52-летняя Кейт Бекинсейл со своей 26-летней дочерью Лили посетила матч баскетбольной команды «Лос-Анджелес Клипперс». Актриса выбрала корсетное серое платье, которое дополнила колготками, черными ботинками на экстремальной платформе, митенками и накидкой. Артистка также надела ободок и серьги. Знаменитость собрала волосы в высокий хвост и сделала нюдовый макияж. Лили вышла в свет в кожаной куртке.

На прошлой неделе папарацци подловили Кейт Бекинсейл во время шопинга в магазине John Varvatos в Лос-Анджелесе. Актриса отправилась за покупками в белом прозрачном макси-платье, под которое надела черный топ, трусы с завышенной талией и колготки в горошек. Артистка добавила к образу солнцезащитные очки, золотые ожерелья, браслеты, кольца и массивные серьги. Знаменитость собрала волосы в хвост, надела ободок и сделала макияж.