Звезда сериала «Две судьбы» снялся со своей семьей и знаменитой матерью

Звезда сериала «Две судьбы» Анатолий Руденко снялся со своей семьей, знаменитой матерью и тещей. Супруга артиста поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с новогодней фотосессии. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса Елена Дудина отметила, что эту традицию они соблюдают уже много лет и стараются не нарушать.
Заслуженная артистка России Любовь Руденко позировала рядом с сыном в красном платье. Теща актера, художница Лариса Дудина, встала для фото с другой стороны от зятя.
Супруги познакомились на съемках сериала «Вчера закончилась война». В 2012 году Руденко и Дудина поженились, а 19 июня того же года у актеров родился первенец. Пара дала своей дочери имя Милена.
Знаменитости 13 октября 2025 года во второй раз стали родителями. Они не стали скрывать эту новость от поклонников и выложили фото с младенцем. О беременности Елены Дудиной стало известно в июле 2025 года. Артистка сама объявила об этом в соцсетях, признавшись поклонникам, что они с мужем мечтали о пополнении в семье. Своего долгожданного сына они назвали Леоном.
Ранее Анатолий Руденко рассказал, что выбрал имя для сына, увидев знак свыше.