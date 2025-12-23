Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Две судьбы» снялся со своей семьей и знаменитой матерью

Жена актера Анатолия Руденко показала кадры с семейной новогодней фотосессии
Звезда сериала «Две судьбы» снялся со своей семьей и знаменитой матерью
Звезда сериала «Две судьбы» снялся со своей семьей и знаменитой матерьюИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Две судьбы» Анатолий Руденко снялся со своей семьей, знаменитой матерью и тещей. Супруга артиста поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с новогодней фотосессии. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса Елена Дудина отметила, что эту традицию они соблюдают уже много лет и стараются не нарушать.

Заслуженная артистка России Любовь Руденко позировала рядом с сыном в красном платье. Теща актера, художница Лариса Дудина, встала для фото с другой стороны от зятя.

Супруги познакомились на съемках сериала «Вчера закончилась война». В 2012 году Руденко и Дудина поженились, а 19 июня того же года у актеров родился первенец. Пара дала своей дочери имя Милена.

Знаменитости 13 октября 2025 года во второй раз стали родителями. Они не стали скрывать эту новость от поклонников и выложили фото с младенцем. О беременности Елены Дудиной стало известно в июле 2025 года. Артистка сама объявила об этом в соцсетях, признавшись поклонникам, что они с мужем мечтали о пополнении в семье. Своего долгожданного сына они назвали Леоном.

Ранее Анатолий Руденко рассказал, что выбрал имя для сына, увидев знак свыше.