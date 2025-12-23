Ричмонд
Лариса Гузеева вышла на связь после слухов о разводе: «Не умела быть счастливой»

Слухи о расставании Гузеевой с мужем появились в прошлом месяце

Лариса Гузеева опубликовала архивные снимки, сделанные в молодости, и сделала неоднозначное заявление на фоне слухов о разводе. Актриса призналась, что в тот момент, когда были сделаны фотографии, «все было впереди», однако она «не умела быть счастливой».

Лариса Гузеева в молодости, фото: соцсети
Лариса Гузеева в молодости, фото: соцсети

«Я думаю, счастье — это иметь возможность делать счастливыми тех, кого ты любишь. Спасибо вам, мои дорогие подписчики, за такой поток доброты и признания. Спасибо и простите, если кого чем обидела», — добавила звезда шоу «Давай поженимся».

Лариса Гузеева в молодости / фото: соцсети
Лариса Гузеева в молодости / фото: соцсети

Напомним, слухи о расставании Гузеевой с мужем появились в прошлом месяце. Телеведущая якобы оформила развод с Игорем Бухаровым еще несколько лет назад. Сама Лариса разговоры о разрыве никак не прокомментировала, как и Бухаров. Журналистам удалось с ним связаться, однако, услышав вопрос, мужчина быстро положил трубку.

Ранее стало известно, какой недвижимостью владеет Лариса Гузеева.