Лариса Гузеева вышла на связь после слухов о разводе: «Не умела быть счастливой»

«Я думаю, счастье — это иметь возможность делать счастливыми тех, кого ты любишь. Спасибо вам, мои дорогие подписчики, за такой поток доброты и признания. Спасибо и простите, если кого чем обидела», — добавила звезда шоу «Давай поженимся».