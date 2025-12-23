Зендаю впервые за долгое время заметили на прогулке с женихом Томом Холландом

Голливудская актриса Зендая впервые за долгое время вышла на публику с женихом Томом Холландом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци подловили Зендаю и Тома Холланда во время прогулки в Ричмонд-парке в Лондоне. Актриса была одета в молочный свитер, длинный тренч, голубые джинсы, коричневые ботинки и шарф. Артистка собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Том Холланд предпочел темно-синюю куртку, джинсы, белые кроссовки и шапку.
7 января стало известно, что актер помолвлен со звездой «Эйфории». По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом. Источники отметили, что молодой человек решил не устраивать шоу, все прошло в романтичной обстановке дома у актрисы. При этом членов семьи рядом не было. Как пояснил собеседник TMZ, это был просто приятный момент между влюбленными.
В сентябре Зендая и Том Холланд посетили благотворительный вечер, который состоялся в аукционном доме Christie’s в Лондоне. Мероприятие под названием «Posh Pub Quiz» было организовано организацией The Brothers Trust, которой актер управляет вместе со своими родителями и тремя братьями. Артистка вышла на публику в черном мини-платье, капроновых колготках и туфлях на каблуках. Она добавила к образу серьги и кольцо.