Состоялась премьера киноверсии балета «Щелкунчик» МАМТа

В столичном киноцентре «Октябрь», в рамках проекта «Театр в кино», прошла прямая трансляция балета «Щелкунчик» в прочтении Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Постановку, созданную по мотивам сказки Гофмана, увидели также зрители в 300 кинотеатрах по всей стране.