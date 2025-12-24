Состоялась премьера киноверсии балета «Щелкунчик» МАМТа

В столичном киноцентре «Октябрь», в рамках проекта «Театр в кино», прошла прямая трансляция балета «Щелкунчик» в прочтении Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Постановку, созданную по мотивам сказки Гофмана, увидели также зрители в 300 кинотеатрах по всей стране.
В Москве гостями мероприятия стали солисты МАМТа и участники пятого сезона проекта канала «Россия-Культура» «Большой балет» Екатерина Иванова, Субедей Дангыт и Камилла Исмагилова.
Хореограф Юрий Посохов поставил балет П. И. Чайковского, объединив в нем классическую основу и современные решения. Весь спектакль словно балансирует между явью и сновидением. Важную роль в нем играет волшебник Дроссельмейер. Эту роль специально для показа в кино исполнил художественный руководитель балета МАМТа Максим Севагин. Главные партии танцевали звезды театра: Анастасия Лименько (Мари), Иван Михалев (Щелкунчик-принц) и Максим Гемри (Король мышей).
По словам куратора «Театра в кино» Екатерины Жутаутайте, «прямая трансляция спектакля “Щелкунчик” стала для проекта красивым завершением 2025 года».
1 января балет «Щелкунчик» покажут в эфире канала «Россия-Культура».
Проект «Театр в кино» задуман и реализован телеканалом «Россия-Культура», ведущими российскими театрами и дистрибуторской компанией Кино. Арт. Про.
