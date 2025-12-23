Ричмонд
Фильм с Паттинсоном и Зендаей выйдет в прокат в РФ с названием «Вот это драма!»

Фильм расскажет историю помолвленной пары, которая, накануне свадьбы, сталкивается с кризисом в отношениях из-за неожиданных событий в их совместной жизни
Кадр из фильма «Драма»
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Фильм «Драма» (англ. The Drama) режиссера Кристоффера Боргли с Робертом Паттинсоном и Зендаей в главных ролях выйдет в российский прокат 16 апреля 2026 года с названием «Вот это драма!». Об этом ТАСС сообщили в кинопрокатной компании «Вольга».

«Да, мы выпустим фильм “Вот это драма!” (официальное локализованное название, — прим. “Вольга”) в российский прокат 16 апреля 2026 года», — сообщили в компании.

Фильм расскажет историю помолвленной пары, которая, накануне свадьбы, сталкивается с кризисом в отношениях из-за неожиданных событий в их совместной жизни. Над проектом работали студии A24 и кинокомпании Square Peg. Помимо Паттинсона и Зендаи, в фильме снимутся Мамуду Ати, Алана Хаим и другие.

В американский прокат картина выйдет 3 апреля.