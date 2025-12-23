Фильм с Паттинсоном и Зендаей выйдет в прокат в РФ с названием «Вот это драма!»

Фильм расскажет историю помолвленной пары, которая, накануне свадьбы, сталкивается с кризисом в отношениях из-за неожиданных событий в их совместной жизни. Над проектом работали студии A24 и кинокомпании Square Peg. Помимо Паттинсона и Зендаи, в фильме снимутся Мамуду Ати, Алана Хаим и другие.