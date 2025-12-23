Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В сети появились фото дочери Заворотнюк с сыном

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала фото с сыном

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с подросшим сыном. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Модель Анна Заворотнюк показала подписчикам кадр с восьмимесячным Марселем, снятым на прогулке по Дубаю.

Анна Заворотнюк / фото: соцсети
Анна Заворотнюк / фото: соцсети

«Наш декабрь. Шумный, теплый, разный, настоящий. А сейчас болеем. Видимо, это обнуление перед Новым годом», — отметила она.

Блогер 2 апреля 2025 года стала матерью. Она родила первенца в Москве и семь месяцев не вылетала из страны. Однако в ноябре вернулась в Дубай с семьей.

Модель замужем за предпринимателем Тимуром Исмаиловым, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года. Заворотнюк рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай они официально зарегистрировали отношения.

Ранее Анна Заворотнюк снялась в купальнике на отдыхе.