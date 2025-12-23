В сети появились фото дочери Заворотнюк с сыном

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с подросшим сыном. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Модель Анна Заворотнюк показала подписчикам кадр с восьмимесячным Марселем, снятым на прогулке по Дубаю.
«Наш декабрь. Шумный, теплый, разный, настоящий. А сейчас болеем. Видимо, это обнуление перед Новым годом», — отметила она.
Блогер 2 апреля 2025 года стала матерью. Она родила первенца в Москве и семь месяцев не вылетала из страны. Однако в ноябре вернулась в Дубай с семьей.
Модель замужем за предпринимателем Тимуром Исмаиловым, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года. Заворотнюк рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай они официально зарегистрировали отношения.
Ранее Анна Заворотнюк снялась в купальнике на отдыхе.