Анна Пересильд обратилась к хейтерам: «Простите, рот не закрывается»

Актриса показала свои новые фото

Анна Пересильд в личном блоге поделилась новыми снимками. 16-летняя актриса крупным планом запечатлела свое отражение в зеркале.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» подвела глаза и сделала легкий тон, а также распустила волосы. Она приоткрыла рот, позируя перед камерой.

«Простите, рот не закрывается», — насмешливо обратилась Пересильд к своим хейтерам.

В сети юную звезду часто критикуют за то, что на большинстве снимков она позирует с открытым ртом. Многие считают, что это не красит актрису.

Анна Пересильд, фото: соцсети
В комментариях Пересильд поддержал возлюбленный — 20-летний певец Ваня Дмитриенко. «Красотка», — написал он под постом. Также мама актрисы — Юлия Пересильд — оставила в комментариях эмодзи в виде смеющихся человечков.

Поклонники призвали звезду не реагировать на слова хейтеров и их критику.

«Красивый рот, губы и вся ваша внешность. Не закрывайте его, пожалуйста. Все идеально в вас», «Мне нравится ваша томность», «Разнесла хейтеров, королева», «Не слушайте злые языки. Ваш грех в том, что вы молоды и прекрасны», «А чего ты оправдываешься, Аня? Перед кем? Не смей! Ты красивая, молодая!», «Рот закрыт должен быть у других, все правильно», — писали подписчики знаменитости.

Накануне Ваня Дмитриенко показал, как вместе с Анной Пересильд наряжает елку у себя дома. До этого пару засняли за покупкой елочных игрушек в ЦУМе. 