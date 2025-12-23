Ричмонд
Звезда сериала «Маргоша» показала свою подросшую дочь

Актриса Мария Берсенева опубликовала фото дочери в день ее рождения

Звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева показала свою подросшую дочь. Актриса сняла Марусю возле новогодней елки во время прогулки по Москве и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дочь Марии Берсеневой / фото: соцсети

«С днем рождения, моя любовь», — написала артистка.

Девочке исполнилось три года.

О беременности знаменитости стало известно в ноябре 2022 года. В День матери Берсенева рассекретила свое положение, показав снимок с округлившимся животом. Имя отца дочери артистка не называет. Звезда говорила подписчикам, что счастье любит тишину, поэтому она не будет разглашать подробности личной жизни.

Актриса признавалась, что во время беременности ни в чем себе не отказывала и в итоге набрала 22 килограмма. По словам Берсеневой, после родов она не спешила худеть, а постепенно восстанавливалась, правильно питаясь и занимаясь физической активностью. Это помогло артистке выстроить режим, который она продолжает соблюдать без срывов. Звезда отмечала, что стала весить меньше, чем до родов, и очень этому рада.

У звезды также есть 22-летний сын Никита от первого брака с Гурамом Кофенлу.

Ранее сын звезды «Маргоши» впервые за долгое время появился на публике.