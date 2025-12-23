Звезда сериала «Маргоша» показала свою подросшую дочь

Актриса признавалась, что во время беременности ни в чем себе не отказывала и в итоге набрала 22 килограмма. По словам Берсеневой, после родов она не спешила худеть, а постепенно восстанавливалась, правильно питаясь и занимаясь физической активностью. Это помогло артистке выстроить режим, который она продолжает соблюдать без срывов. Звезда отмечала, что стала весить меньше, чем до родов, и очень этому рада.