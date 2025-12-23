Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Шведов отрастил самую длинную бороду в жизни для новой роли

Вышел тизер-трейлер триллера «Резервация» с актерами Шведовым и Янковским

Онлайн-кинотеатр «КИОН» представил тизерный трейлер и тизерный постер детективного триллера «Резервация» — первой экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба платформы.

Главный герой Сергей возвращается домой и обнаруживает, что его родной город, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией. Там нет ни связи, ни привычных правил, а любая попытка выйти за ее пределы угрожает жизни. В надежде вытащить родных из ловушки Сергей решается проникнуть на закрытую территорию и понимает, что здесь уже долгое время исчезают дети.

Кадр из сериала «Резервация»
Кадр из сериала «Резервация»

Главные роли в сериале исполнили Денис Шведов, Филипп Янковский, Алексей Розин, Екатерина Волкова, Полина Гухман, Николай Шрайбер и другие. Режиссером стал Алексей Андрианов.

«Такую длинную бороду я еще не отращивал ни для одного проекта. Это был мой дебют!» — посмеялся Денис Шведов.

По словам режиссера, этот фильм — история про возвращение и исправление старых ошибок.

«Таинственная резервация — лишь город, напоминающий о прошлом нашего героя. Все старо и знакомо, но правила уже другие, и жить по ним приходится учиться заново», — говорит он.

Сериал выйдет онлайн в 2026 году.