Денис Шведов отрастил самую длинную бороду в жизни для новой роли

Главный герой Сергей возвращается домой и обнаруживает, что его родной город, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией. Там нет ни связи, ни привычных правил, а любая попытка выйти за ее пределы угрожает жизни. В надежде вытащить родных из ловушки Сергей решается проникнуть на закрытую территорию и понимает, что здесь уже долгое время исчезают дети.