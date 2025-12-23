Поплавская возмутилась сериалу про ведьм в Химках

Сериал «Химкинские ведьмы» рассказывают о трех аферистках, которые в один день получают реальный дар от уличной ведуньи. У женщин появились способности слышать мысли, видеть будущее и людей, которых уже не стало. Однако новые способности превратили жизнь девушек в ад, поэтому они приняли решение найти человека, способного забрать их.