Поплавская возмутилась сериалу про ведьм в Химках

Актриса Поплавская обвинила сериал «Химкинские ведьмы» в пропаганде оккультизма
Яна Поплавская
Яна Поплавская

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале возмутилась выходу сериала «Химкинские ведьмы».

Знаменитость обвинила проект в открытой пропаганде символов и практик, связанных с магией и оккультизмом. Актриса процитировала президента России Владимира Путина, который назвал оккультизм откровенным бредом.

Звезда призвала запретить рекламу оккультных услуг по российскому ТВ, в СМИ и в интернете. Артистка заявила о необходимости поддерживать молодежь в стремлении к духовной чистоте.

«Государство должно заботиться о нравственном и духовном воспитании, чтобы не допустить того, чтобы темные силы разрушали семьи, устрашали и ослабляли нашу страну. Берегите себя и своих близких от этого мрака!» — заявила актриса.

Кадр из сериала «Химкинские ведьмы»
Кадр из сериала «Химкинские ведьмы»

Сериал «Химкинские ведьмы» рассказывают о трех аферистках, которые в один день получают реальный дар от уличной ведуньи. У женщин появились способности слышать мысли, видеть будущее и людей, которых уже не стало. Однако новые способности превратили жизнь девушек в ад, поэтому они приняли решение найти человека, способного забрать их.

