Впервые широкая публика узнала Элисон Бри в 2007-м благодаря роли Труди в культовом сериале «Безумцы». Она сыграла супругу рекламщика Пита Кэмпбелла, женщину 1960-х годов. Изначально роль планировалась как эпизодическая, но в итоге она стала важным персонажем на протяжении всего сериала. Однако настоящую всеобщую любовь Бри завоевала благодаря ситкому «Сообщество». В ее день рождения вспоминаем первый большой успех и последующие работы, показавшие всю ширину ее диапазона.
«Блеск»
Сериал Netflix о… женском рестлинге 1980-х. Элисон сыграла Рут Уайлдер — актрису, которая постоянно терпит неудачи. Желая пробиться в Голливуд, она даже соглашается на участие в реалити-шоу с женской борьбой. Так появляется Зоя Разрушительница с русским акцентом. И хотя реалити предполагает конфликт, у Рут получается даже чересчур. Сначала она ссорится с режиссером (Марк Мэрон), а затем ее лучшая подруга Дебби Иган (Бетти Гилпин) узнает, что та переспала с ее парнем.
Создатели «Блеска» вообще не видели ее в этой роли, но она стала одержима ею и потратила месяцы, чтобы освоить приемы рестлинга. У нее была отличная мотивация: актриса признавалась, что это был лучший сценарий, который она когда-либо читала. Здесь можно было сочетать комедию и драму, а ее героиня полна противоречий. За эту работу она дважды номинировалась на «Золотой глобус».
«Девушка, подающая надежды»
Дебютная картина режиссера Эмиральд Феннел о травме и возмездии — одна из главных остросоциальных драм последних лет. Когда-то Кэсси (Кэри Маллиган) была многообещающей студенткой медиком. Теперь вся ее жизнь — акт мести за свою лучшую подругу, которую изнасиловали в студенчестве.
Бри сыграла Мэдисон — тоже близкого друга Кэсси. Когда произошло это страшное событие, она решила отстраниться. В итоге она стала успешной светской львицей, которая ради спокойной жизни готова игнорировать неудобную правду.
Чтобы сохранить свое положение, она оправдает любое насилие. В этом отношении особенно удалась сцена в кафе, где Мэдисон пытается убедить Кэсси отпустить прошлое. Но та не готова это сделать и решает преподать урок своему антиподу. «Девушка, подающая надежды» выиграла «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и была номинирована еще в четырех категориях.
«Кто-то, кого я знал»
Ромком 2023 года — семейный проект для Бри. Она не только сыграла главную роль, но и написала сценарий вместе с мужем Дэйвом Франко (он же и срежиссировал картину). Это история шоураннера кулинарного шоу Элли, которая после закрытия программы возвращается в родной город. Там она встречает свою первую любовь — помолвленного Шона (Джей Эллис).
За много лет до этого Элли выбрала работу и долгое время преуспевала в ней. Но теперь она не понимает, кто она и что ей нужно. Она сомневается, сделала ли правильный выбор или допустила ошибку. Все заметно осложняется после того, как они с Шоном проводят вечер ностальгии.
«Кто-то, кого я знал» вышел на Amazon Prime Video и стал номером один на платформе в США и по всему миру. Это был первый совместный сценарий Бри и Франко. Вдохновением послужила прогулка по родному городу Дэйва, где они обсуждали, как встречи с людьми из прошлого пробуждают воспоминания о том, кем ты был раньше.
«Одно целое»
Боди-хоррор дебютанта Майкла Шэнкса — очередной совместный проект супругов. Милли — учительница младших классов, которая переезжает с бойфрендом Тимом за город. Пара переживает кризис в отношениях, но все меняется после того как во время прогулки, они проваливаются в пещеру. Там на них обрушивается проклятие, и им становится физически тяжело находиться друг без друга. Настолько, что их тела начинают срастаться в одно целое.
Когда Франко прочитал сценарий, он сразу понял, что может снять это только с Бри — других вариантов он даже не рассматривал. Милли проходит путь от попыток сопротивляться проклятию до принятия того, что ее связь с любимым — наивысшее проявление любви. Супруги также выступили продюсерами картины. Актриса признавалась, что им было легко соотнести себя с персонажами, теряющимися друг в друге. «Одно целое» отгремел на «Сандэнсе» 2025 года и не избежал сравнений с образцом жанра — «Субстанцией».