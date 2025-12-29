Когда Франко прочитал сценарий, он сразу понял, что может снять это только с Бри — других вариантов он даже не рассматривал. Милли проходит путь от попыток сопротивляться проклятию до принятия того, что ее связь с любимым — наивысшее проявление любви. Супруги также выступили продюсерами картины. Актриса признавалась, что им было легко соотнести себя с персонажами, теряющимися друг в друге. «Одно целое» отгремел на «Сандэнсе» 2025 года и не избежал сравнений с образцом жанра — «Субстанцией».