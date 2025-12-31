Ричмонд
От Янковского до Куценко: кто играл Дедов Морозов в российском кино

В жизни каждого мужчины может наступить момент, когда придется накинуть на плечи шубу, нацепить бороду, взять в руки посох и перевоплотиться в Деда Мороза. Но для актеров эта возможность становится практически неизбежной. Вспомнили пять российских актеров, воплотивших на экране образ главного новогоднего волшебника
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Дед Мороз Битва Магов
Крах Советского Союза оказал оглушительное влияние на отечественный кинематограф, и не обошел стороной даже новогодние картины. На смену развеселым праздничным сказкам пришли фильмы, по-новому раскрывающие образ Деда Мороза. Его задачей стало не ознаменовать своим приходом наступление праздника, а скорее пробудить в людях веру в то, что чудо все-таки возможно.

Играть такого персонажа — нетривиальная задача. Но и актеры старой школы, и представители новой волны, чья карьера развивалась уже в российских условиях, с этой задачей справились. Созданные ими Деды Морозы не всегда статные старцы с окладистой бородой и густым басом, однако все они дарят зрителю частичку новогоднего настроения и заставляют посмотреть на мир менее суровым взглядом.

Леонид Куравлев

Леонид Куравлев в фильме Новогодняя история
Действие фильма «Новогодняя история» от режиссера Александра Баранова разворачивается в середине 90-х годов в Москве, на киностудии имени Горького. В водовороте предпраздничных съемок, посреди множества ряженых актеров появляется настоящий Дед Мороз, в роли которого снялся знаменитый советский актер Леонид Куравлев.

Два миллиона лет подряд герой Куравлева приходит к людям, чтобы осуществить одно новогоднее желание. Но в этот раз он выбрал максимально неудачное место для появления. Постоянные работники киностудии, знакомые с изнанкой «новогоднего волшебства», поначалу отказываются признать реальность Деда Мороза. Зато в него верят сотрудники секретной международной спецслужбы по защите Земли от инопланетного вторжения, которые сразу же засекают чужака.

Эклектичный коктейль шпионского боевика, новогодней комедии и немного наивной мелодрамы отражает дух российского кино 90-х годов, стремящегося выйти за пределы советской школы, но сохранить присущую ей душевную теплоту и доброту. А герой Леонида Куравлева, как и положено доброму волшебнику, помогает героям картины найти путь к настоящему счастью.

Олег Янковский

Олег Янковский в фильме Приходи на меня посмотреть
Пронзительная новогодняя мелодрама «Приходи на меня посмотреть» стала режиссерским дебютом для Народного артиста СССР Олега Янковского. Он же появился в своем фильме в качестве главного героя Игоря, волею случая, получившего возможность сделать новогоднее чудо для двух одиноких женщин. И себя самого.

В центре сюжета уже не молодая женщина по имени Татьяна (Ирина Купченко), посвятившая жизнь уходу за больной матерью (Екатерина Васильева), а потому оставшаяся без личной жизни. Случайно в их двери звонит герой Янковского, которого Татьяна спонтанно решает выдать за своего жениха, чтобы порадовать собравшуюся умирать мать. Но обман заходит слишком далеко, а под бой курантов и вовсе перестает быть обманом.

Гоша Куценко

Гоша Куценко в фильме Четвертое желание
В подавляющем большинстве случаев Дед Мороз приходит к людям сам. Но в картине Ольги Перуновской «Четвертое желание» все происходит наоборот. Главная героиня, подающая надежды актриса Настя (Анастасия Ветрова) отправилась праздновать за границу. Но вместо этого оказалась посреди Ханты-Мансийского автономного округа, где, сама того не подозревая постучалась в двери самого настоящего новогоднего волшебника.

Роль Морозова, он же Дед Мороз, исполнил будущий заслуженный артист РФ Гоша Куценко. В отличие от привычного образа глубоко пожилого человека, Морозов выглядит как мужчина средних лет, чем вызывает недоверие у позабывшей добрые сказки Насти. Но последующие события возвращают ей веру в чудеса и заставляют по-новому взглянуть на свою жизнь.

Андрей Мягков

Андрей Мягков в фильме Кто приходит в зимний вечер
Народный артист РСФСР Андрей Мягков известен, в первую очередь, благодаря исполнению роли Жени Лукашина в культовой новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром». И хотя впоследствии он снялся в множестве кинолент, но одним из последних фильмов в его карьере вновь стала новогодняя история.

В фильме Станислава Дремова «Кто приходит в зимний вечер» Мягков играет постаревшего актера ТЮЗа Николая Ивановича, который в канун праздника зарабатывает исполнением роли Деда Мороза. Вместе с напарницей Зиной (Мария Аронова) он ходит по домам поздравлять детей, причем каждый раз стремится выложиться по полной. За один длинный вечер он попадает в самые разные новогодние компании, но только в последнем доме, вместо честно разыгранного представления, он приобщается к настоящему новогоднему чуду.

Отдельным бонусом для зрителей идет речь нетрезвого Николая Ивановича. По сюжету главный герой употребляет вдоволь горячительных напитков, и ко второй половине фильма изъясняется со знакомыми лукашинскими интонациями, что дополнительно увеличивает новогоднее впечатление от картины.

Федор Бондарчук

Федор Бондарчук в фильме Дед Мороз Битва Магов
Нетипичный образ Деда Мороза демонстрирует актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук. В новогоднем фэнтези 2016 года «Дед Мороз. Битва Магов» он играет не простого волшебника, действующего в паре со внучкой Снегурочкой, но лидера могущественной организации магов, стоящих на страже нашего мира.

У Бондарчука получился энергичный, хотя и мудрый Дед Мороз, не оставляющий впечатления старика. Несмотря на белоснежную бороду, это скорее зрелый мужчина, проявляющий качества успешного лидера. Тем не менее судьба мира оказывается в руках юной девушки Маши (Таисия Вилкова), которая, пусть и не сразу, разбирается в хитросплетениях интриги между братьями-волшебниками и вовремя встает на сторону добра.