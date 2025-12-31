В центре сюжета уже не молодая женщина по имени Татьяна (Ирина Купченко), посвятившая жизнь уходу за больной матерью (Екатерина Васильева), а потому оставшаяся без личной жизни. Случайно в их двери звонит герой Янковского, которого Татьяна спонтанно решает выдать за своего жениха, чтобы порадовать собравшуюся умирать мать. Но обман заходит слишком далеко, а под бой курантов и вовсе перестает быть обманом.