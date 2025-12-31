Крах Советского Союза оказал оглушительное влияние на отечественный кинематограф, и не обошел стороной даже новогодние картины. На смену развеселым праздничным сказкам пришли фильмы, по-новому раскрывающие образ Деда Мороза. Его задачей стало не ознаменовать своим приходом наступление праздника, а скорее пробудить в людях веру в то, что чудо все-таки возможно.
Играть такого персонажа — нетривиальная задача. Но и актеры старой школы, и представители новой волны, чья карьера развивалась уже в российских условиях, с этой задачей справились. Созданные ими Деды Морозы не всегда статные старцы с окладистой бородой и густым басом, однако все они дарят зрителю частичку новогоднего настроения и заставляют посмотреть на мир менее суровым взглядом.
Леонид Куравлев
Действие фильма «Новогодняя история» от режиссера Александра Баранова разворачивается в середине 90-х годов в Москве, на киностудии имени Горького. В водовороте предпраздничных съемок, посреди множества ряженых актеров появляется настоящий Дед Мороз, в роли которого снялся знаменитый советский актер Леонид Куравлев.
Два миллиона лет подряд герой Куравлева приходит к людям, чтобы осуществить одно новогоднее желание. Но в этот раз он выбрал максимально неудачное место для появления. Постоянные работники киностудии, знакомые с изнанкой «новогоднего волшебства», поначалу отказываются признать реальность Деда Мороза. Зато в него верят сотрудники секретной международной спецслужбы по защите Земли от инопланетного вторжения, которые сразу же засекают чужака.
Эклектичный коктейль шпионского боевика, новогодней комедии и немного наивной мелодрамы отражает дух российского кино 90-х годов, стремящегося выйти за пределы советской школы, но сохранить присущую ей душевную теплоту и доброту. А герой Леонида Куравлева, как и положено доброму волшебнику, помогает героям картины найти путь к настоящему счастью.
Олег Янковский
Пронзительная новогодняя мелодрама «Приходи на меня посмотреть» стала режиссерским дебютом для Народного артиста СССР Олега Янковского. Он же появился в своем фильме в качестве главного героя Игоря, волею случая, получившего возможность сделать новогоднее чудо для двух одиноких женщин. И себя самого.
В центре сюжета уже не молодая женщина по имени Татьяна (Ирина Купченко), посвятившая жизнь уходу за больной матерью (Екатерина Васильева), а потому оставшаяся без личной жизни. Случайно в их двери звонит герой Янковского, которого Татьяна спонтанно решает выдать за своего жениха, чтобы порадовать собравшуюся умирать мать. Но обман заходит слишком далеко, а под бой курантов и вовсе перестает быть обманом.
Гоша Куценко
В подавляющем большинстве случаев Дед Мороз приходит к людям сам. Но в картине Ольги Перуновской «Четвертое желание» все происходит наоборот. Главная героиня, подающая надежды актриса Настя (Анастасия Ветрова) отправилась праздновать за границу. Но вместо этого оказалась посреди Ханты-Мансийского автономного округа, где, сама того не подозревая постучалась в двери самого настоящего новогоднего волшебника.
Роль Морозова, он же Дед Мороз, исполнил будущий заслуженный артист РФ Гоша Куценко. В отличие от привычного образа глубоко пожилого человека, Морозов выглядит как мужчина средних лет, чем вызывает недоверие у позабывшей добрые сказки Насти. Но последующие события возвращают ей веру в чудеса и заставляют по-новому взглянуть на свою жизнь.
Андрей Мягков
Народный артист РСФСР Андрей Мягков известен, в первую очередь, благодаря исполнению роли Жени Лукашина в культовой новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром». И хотя впоследствии он снялся в множестве кинолент, но одним из последних фильмов в его карьере вновь стала новогодняя история.
В фильме Станислава Дремова «Кто приходит в зимний вечер» Мягков играет постаревшего актера ТЮЗа Николая Ивановича, который в канун праздника зарабатывает исполнением роли Деда Мороза. Вместе с напарницей Зиной (Мария Аронова) он ходит по домам поздравлять детей, причем каждый раз стремится выложиться по полной. За один длинный вечер он попадает в самые разные новогодние компании, но только в последнем доме, вместо честно разыгранного представления, он приобщается к настоящему новогоднему чуду.
Отдельным бонусом для зрителей идет речь нетрезвого Николая Ивановича. По сюжету главный герой употребляет вдоволь горячительных напитков, и ко второй половине фильма изъясняется со знакомыми лукашинскими интонациями, что дополнительно увеличивает новогоднее впечатление от картины.
Федор Бондарчук
Нетипичный образ Деда Мороза демонстрирует актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук. В новогоднем фэнтези 2016 года «Дед Мороз. Битва Магов» он играет не простого волшебника, действующего в паре со внучкой Снегурочкой, но лидера могущественной организации магов, стоящих на страже нашего мира.
У Бондарчука получился энергичный, хотя и мудрый Дед Мороз, не оставляющий впечатления старика. Несмотря на белоснежную бороду, это скорее зрелый мужчина, проявляющий качества успешного лидера. Тем не менее судьба мира оказывается в руках юной девушки Маши (Таисия Вилкова), которая, пусть и не сразу, разбирается в хитросплетениях интриги между братьями-волшебниками и вовремя встает на сторону добра.