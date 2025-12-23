Тина Канделаки раскрыла, вырежут ли Долину из новогоднего фильма про Шурика

Она также отметила, что киноверсия фильма, которая вышла в прокат 11 декабря, может собрать в кинотеатрах около 300 миллионов рублей. Гениректор телеканала назвала это удивительным результатом, поскольку проект изначально создавался для телевидения. Канделаки уточнила, что телеверсия, которая выйдет в новогоднюю ночь, будет менее отредактированной.