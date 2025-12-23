Ричмонд
Тина Канделаки раскрыла, вырежут ли Долину из новогоднего фильма про Шурика

В картине есть музыкальный номер народной артистки с песней «За деньги да»
Лариса Долина, фото: пресс-служба ТНТ
Лариса Долина, фото: пресс-служба ТНТ

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки заявила, что сцена с участием певицы Ларисы Долиной не будет вырезана из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика», сообщает Life.ru. В картине есть музыкальный номер народной артистки с песней «За деньги да».

«С полной ответственностью заявляю, что Ларису Долину из новогоднего фильма вырезать не будем», — сообщила Канделаки.

Она также отметила, что киноверсия фильма, которая вышла в прокат 11 декабря, может собрать в кинотеатрах около 300 миллионов рублей. Гениректор телеканала назвала это удивительным результатом, поскольку проект изначально создавался для телевидения. Канделаки уточнила, что телеверсия, которая выйдет в новогоднюю ночь, будет менее отредактированной.