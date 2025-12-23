Ричмонд
Асмус показала, как прогулялась по новогодней Москве с 11-летней дочерью

Актриса вместе с наследницей прогулялась по украшенному к Новому году городу

Кристина Асмус в личном блоге показала, как провела выходной со своей 11-летней дочерью Анастасией. Сначала они посетили «Москвариум» на ВДНХ и узнали о жизни морских обитателей, а затем отправились гулять по новогодней Москве.

Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети
Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети

Знаменитая мама и ее дочь покатались на каруселях на ГУМ-ярмарке, выпили горячие напитки и попробовали сладости. Компанию 37-летней актрисе составила режиссер Софья Карпунина, жена режиссера Клима Шипенко, с дочерью.

Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова, фото: соцсети
Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова, фото: соцсети

«Ни одни съемки, даже в самых культовых проектах, не ровня времени, проведенному с семьей», — отметила Асмус.

Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус, фото: соцсети

Кристина Асмус родила Анастасию в 2014 году в браке с Гариком Харламовым. В 2020 году актриса и юморист развелись. В 2024-м Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук, которая, как многие отмечают, внешне похожа на Асмус.

Кристина Асмус и Софья Карпунина, фото: соцсети
Кристина Асмус и Софья Карпунина, фото: соцсети

У звезды «Интернов» после развода были отношения с коллегами. Недавно актриса говорила о новом романе и показывала, как провела время с возлюбленным на природе.

Кристина Асмус и Софья Карпунина с детьми, фото: соцсети
Кристина Асмус и Софья Карпунина с детьми, фото: соцсети

Ранее Кристина Асмус рассказала о злом роке, который ее преследует. Артистка призналась, что последние четыре года постоянно получает травмы на съемках. По ее словам, из-за этого некоторые режиссеры стали опасаться приглашать ее в свои проекты.

Накануне Кристина Асмус опубликовала фото повзрослевшей дочери от Харламова. 