«Семьянин» вышел в американский прокат 22 декабря 2000 года. У многих зрителей он сразу вошел в ряд любимых праздничных картин. Это история успешного бизнесмена холостяка Джека Кэмпбелла, который внезапно просыпается женатым на бывшей возлюбленной, да еще с двумя детьми и собакой. Вместо престижной высокооплачиваемой работы, он теперь продает покрышки. Шикарная квартира на Манхэттене сменилась укромным гнездышком в Джерси. Но можно ли сказать, что он проиграл от этого? Или все же семья важнее карьеры и денег? Рассказываем интересные детали о ленте Бретта Рэтнера.