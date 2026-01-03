Ричмонд
25 лет «Семьянину»: что вы могли не знать про новогоднюю классику

Один из самых теплых фильмов нулевых отмечает юбилей. Вспоминаем, что происходило за кадром праздничной истории о втором шансе
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Семьянин
Кадр из фильма «Семьянин»

«Семьянин» вышел в американский прокат 22 декабря 2000 года. У многих зрителей он сразу вошел в ряд любимых праздничных картин. Это история успешного бизнесмена холостяка Джека Кэмпбелла, который внезапно просыпается женатым на бывшей возлюбленной, да еще с двумя детьми и собакой. Вместо престижной высокооплачиваемой работы, он теперь продает покрышки. Шикарная квартира на Манхэттене сменилась укромным гнездышком в Джерси. Но можно ли сказать, что он проиграл от этого? Или все же семья важнее карьеры и денег? Рассказываем интересные детали о ленте Бретта Рэтнера.

Вдохновение классикой Фрэнка Капры

Кадр из фильма Эта замечательная жизнь
Кадр из фильма «Эта замечательная жизнь»

Создатели «Семьянина» никогда не скрывали, что черпали вдохновение в «Этой замечательной жизни» 1946 года с Джеймсом Стюартом. И там, и там герою показывают, какой могла бы быть его жизнь при других обстоятельствах. Самая очевидная отсылка — падающий снег в ключевых моментах. А в основе замысла лежит попытка осовременить ту же историю для нового поколения зрителей.

Могли быть другой режиссер и ведущий актер

Кадр из фильма Семьянин
Кадр из фильма «Семьянин»

Хотя сценаристы Дэвид Даймонд и Дэвид Вайсман писали специально под Николаса Кейджа, постоянно представляя его голос, она чуть не досталась Джону Траволте. Кроме того, проект долгое время развивался под руководством Кёртиса Хэнсона («Секреты Лос-Анджелеса»). Однако в итоге режиссерское кресло занял Бретт Рэтнер, только что выпустивший суперхит «Час пик». Позже он признавался, что остался в полном восторге от работы с лауреатом «Оскара» за «Покидая Лас-Вегас».

Николас Кейдж владел тем самым Ferrari

Роскошный автомобиль, на котором Кэмпбелл рассекает в начале, на самом деле принадлежал Кейджу. Долгие годы он был известным коллекционером дорогих и экзотических машин. Однако примерно за год до съемок он продал эту модель.

Этот Ferrari идеально символизировал холостяцкую жизнь Джека. Особенно на контрасте с минивэном, который он водит впоследствии.

Кадр из фильма Семьянин
Кадр из фильма «Семьянин»

Ребенок действительно помочился на актера

В сцене, где Джек меняет подгузник младенцу Джошу, малыш писает прямо на него. Это не спецэффект и не постановка — ребенок действительно описал своего «отца» во время дубля. Кейджа это ничуть не взбесило. Напротив, он едва сдерживал смех, пытаясь продолжать сцену. Режиссеру этот момент показался большой удачей, и он сохранил его в финальной версии. 

Неисправный минивэн

Кадр из фильма Семьянин
Кадр из фильма «Семьянин»

Изначально в сценарии не было момента, где Кэмпбелл садится в минивэн, а тот никак не заводится. Автомобиль действительно сломался в самый неподходящий момент, и Кейдж просто начал импровизировать. Как и с предыдущим примером, эта ситуация прекрасно подходила образу его героя. Так что в соавторы ленты можно смело записывать случай.

Легендарный оператор

«Семьянин» стал первым опытом сотрудничества Бретта Рэтнера с Данте Спинотти, дважды номинантом на «Оскар». Это положило начало их долгому творческому союзу. Вместе они работали над множеством проектов, включая «Красного дракона», «Люди Икс: Последняя битва» и других. Спинотти иногда приходилось буквально разрываться между ним и Майклом Манном — также большим поклонником таланта оператора.

Съемки в двух городах

Кадр из фильма Семьянин
Кадр из фильма «Семьянин»

Хотя действие разворачивается между Манхэттеном и пригородами Нью-Джерси, большинство интерьерных сцен снимали в Лос-Анджелесе. Семь недель производства прошли в отеле Regent Beverly Wilshire, международном аэропорту Лос-Анджелеса и пригородных домах долин Сан-Фернандо и Сан-Габриэль.

В Нью-Йорке снимали экстерьеры и ключевые локации: офис на Парк-авеню, пентхаус в Olympic Tower на Пятой авеню и квартиру Кейт в Гринвич-Виллидж.

Касса и награды

Кадр из фильма Семьянин
Кадр из фильма «Семьянин»

Фильм стартовал на третьем месте американского проката с 15,1 миллиона долларов за уик-энд. Выше забрались только «Чего хотят женщины» и «Изгой». В общей сложности было заработано 125 миллионов при бюджете в 60 миллионов.

Также он удостоился номинацию в категории «Лучший фэнтезийный фильм» на Saturn Awards, а Теа Леони выиграла приз за женскую роль. Но наибольшее признание в том, что даже четверть века спустя картина для многих остается одним из главных атрибутов Нового года.

Российский римейк

4 декабря 2025 года в российский прокат вышел «Семьянин» режиссера Дмитрия Власкина с Павлом Деревянко и Юлией Снигирь в главных ролях. Сюжет практически идентичен оригиналу — богатый одинокий бизнесмен просыпается после празднования дня рождения и не понимает, откуда у него взялись жена, дети и собака.

Кадр из фильма Семьянин
Кадр из фильма «Семьянин»