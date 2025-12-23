Жена Брюса Уиллиса скорбит в преддверии Рождества

Жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, откровенно рассказала о том, как ей грустно справляться с его деменцией во время праздников. Хеминг признала, что рождественские каникулы теперь выглядят иначе.
Она отметила, что отныне любые празднования требуют тщательного планирования.
«Моменты, которые когда-то приносили беззаботную радость, могут обернуться паутиной горя. Я знаю это, потому что сама через это прохожу. Я поняла, что праздники не исчезают, когда в твою жизнь приходит деменция. Они меняются», — подчеркнула Эмма.
Хеминг вспомнила, как Уиллис с энтузиазмом отмечал Рождество до того, как у него начались проблемы со здоровьем: «Он любил это время года — задор, семейные посиделки, традиции. Он готовил блины, выходил с детьми на прогулку по снегу... Деменция не стирает эти воспоминания. Но она создает пропасть между тем временем и настоящим. И эта пропасть может причинять боль».
Эмма отметила, что звезда фильма «Крепкий орешек» больше не может делать то, что делал раньше: «Я ловлю себя на том, что беззлобно ругаюсь, упоминая Брюса, когда вожусь с праздничной иллюминацией или выполняю его обязанности. Не потому, что я на него злюсь, нет, а потому, что мне не хватает того, как он когда-то руководил подготовкой к праздникам. Да, он хорошо меня воспитал, но я все равно могу злиться из-за того, что это еще одно напоминание о том, как все изменилось».
Хеминг призвала своих подписчиков, столкнувшихся с теми же проблемами, принять перемены и попытаться создать новые воспоминания: «В этот праздничный сезон наша семья по-прежнему будет распаковывать подарки и собираться за завтраком. Но вместо Брюса наши любимые блинчики буду готовить я. Мы посмотрим праздничный фильм. Будем смеяться и обниматься. И почти наверняка будем плакать, потому что теперь нам приходиться и радоваться, и горевать».
Ранее жена Брюса Уиллиса показала фото поцелуя с мужем.